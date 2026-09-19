Turisté se koupali na Krétě, když přímo před nimi začal vojenský výsadek. Nad pláží létaly stíhačky a vrtulníky

Pátek 18. září vypadal pro turisty ubytované v okolí Maleme na západě Kréty zpočátku jako obyčejný dovolenkový den. Někteří zamířili ráno do moře, další odpočívali na lehátkách poblíž pobřeží. Jen několik desítek metrů od nich se ale začala odehrávat závěrečná část vojenského cvičení Medusa 15. Podle reportáže Associated Press byli rekreanti přibližně 50 metrů od prostoru, kde probíhala ukázka. Řecká vojenská policie proto vytvořila bezpečnostní pásmo a hlídala, aby se koupající k probíhající akci nepřibližovali.
Z moře přijeli vojáci, nad pláží létaly stroje
Během zhruba hodinové ukázky následovaly jednotlivé části simulované vojenské operace rychle za sebou. Z moře se k pobřeží přibližovaly rychlé čluny a výsadková technika, na pláž postupovali řečtí a egyptští vojáci i příslušníci speciálních jednotek. Součástí scénáře byly také simulované útoky dronů a další bojové situace. Pobřežím se šířil barevný kouř a nad oblastí opakovaně prolétávaly vrtulníky i vojenské letouny. Na fotografiích z místa jsou přitom jen o kus dál vidět lidé v plavkách sledující dění přímo z turistické pláže.
Turisté mohli sledovat vojenskou akci z bezprostřední blízkosti
Pro návštěvníky Kréty šlo o neobvyklou podívanou, kterou na dovolené nečekali. Britská turistka, která do oblasti přijela teprve předchozí večer, podle AP uvedla, že věděla o probíhajícím vojenském cvičení, překvapil ji však jeho rozsah. Také návštěvník z Polska popsal situaci jako mimořádný zážitek, protože podobnou vojenskou operaci nikdy předtím na vlastní oči neviděl. Turisté přitom pláž nemuseli úplně opustit. Bezpečný odstup od samotné akce zajišťovala vojenská policie a lidé sledovali část cvičení přímo od moře.
Medusa 15 spojila armády pěti zemí
Samotné cvičení bylo výrazně rozsáhlejší než páteční ukázka v Maleme. Medusa 15/2026 začala 10. září a odehrávala se v širší oblasti Kréty a Egejského moře. Hlavními organizátory byly Řecko a Egypt, zapojily se také ozbrojené síly Kypru, Francie a Itálie. Přítomni byli rovněž pozorovatelé ze Spojených arabských emirátů, Srbska, Bahrajnu a Mosambiku. Cílem bylo podle řeckého generálního štábu procvičit spolupráci a schopnost jednotek několika států společně reagovat při složitých námořních, vzdušných a pozemních operacích.
Egypt poslal i velkou vrtulníkovou výsadkovou loď
Rozsah celé operace ukazuje také nasazení egyptské vrtulníkové výsadkové lodě Gamal Abdel Nasser. Do cvičení se zapojila vojenská plavidla, letectvo, vrtulníky, výsadkové a speciální jednotky i prostředky určené k operacím proti bezpilotním prostředkům. Na snímcích z Maleme je zachycena také italská fregata Luigi Rizzo, nad kterou prolétávají vojenské vrtulníky. Závěr cvičení tak nebyl připraven jen jako efektní ukázka na pláži, ale představoval jednu z částí několikadenního mezinárodního vojenského výcviku.
Na Krétě vznikly nezvyklé dovolenkové fotografie
Právě spojení turistické sezony a vojenského cvičení vytvořilo v Maleme mimořádně neobvyklé záběry. Na jedné straně jsou lehátka, lidé v plavkách a běžný provoz přímořského letoviska, o několik desítek metrů dál vojáci procházející kouřem, vojenská vozidla vyjíždějící z výsadkových člunů a vrtulníky nízko nad pobřežím. Cvičení Medusa 15 bylo v pátek 18. září oficiálně ukončeno, takže nešlo o mimořádnou bezpečnostní událost ani o skutečný vojenský zásah. Turisté se pouze nečekaně ocitli v první řadě při závěrečné části předem plánovaného mezinárodního cvičení.
Zdroje: apnews.com, geetha.mil.gr, ertnews.gr