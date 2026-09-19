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Turisté se koupali na Krétě, když přímo před nimi začal vojenský výsadek. Nad pláží létaly stíhačky a vrtulníky

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Místo poklidného dopoledne u moře sledovali turisté na Krétě scénu, kterou by spíše čekali ve vojenském prostoru. Přímo u pláže v Maleme nedaleko Chanie vyvrcholilo rozsáhlé mezinárodní cvičení Medusa 15. Zatímco lidé zůstávali na lehátkách nebo ve vodě, na pobřeží postupovaly speciální jednotky, z moře přijížděla vojenská technika a nad hlavami jim létaly vrtulníky a vojenské letouny.
Turisté se koupali na Krétě, když přímo před nimi začal vojenský výsadek. Nad pláží létaly stíhačky a vrtulníky

Turisté se koupali na Krétě, když přímo před nimi začal vojenský výsadek. Nad pláží létaly stíhačky a vrtulníky

Zdroj: redakce
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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