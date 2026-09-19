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Pro inženýry byl noční můrou. Z poruchového propadáku se ale stal nejnebezpečnější úderný letoun studené války

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Americký bojový letoun F-111 Aardvark přinesl revoluci v podobě měnitelné geometrie křídel a radaru pro kopírování terénu. Přes počáteční potíže se stal jedním z nejúčinnějších úderných strojů studené války.
Americký vojenský letoun F-111 zaparkovaný na letištní ploše

Americký vojenský letoun F-111 zaparkovaný na letištní ploše

Zdroj: Autor: Tequask. Zdroj: Wikimedia Commons — File:F-111 Aardvark-02.jpg. Licence: CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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