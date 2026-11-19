Ukrajinské ministerstvo obrany ve stejný den, 9. listopadu, zveřejnilo také říjnovou bilanci odminování, podle níž jeho jednotky vyčistily 1 804 hektarů osvobozeného území.
Sedm dokumentů, z toho tři pro zbrojaře
Prezident Volodymyr Zelenskyj přijal finskou delegaci, ve které byl kromě premiéra Petteriho Orpa i výběr finských a ukrajinských zbrojních firem. Ukrajinské ministerstvo obrany zastupovali náměstkyně ministra Anna Hvozdjarová a náměstek pro evropskou integraci Serhij Bojev. Strany podepsaly sedm dokumentů, z nichž tři se týkají obranného průmyslu. Z celkového balíku připadá 200 milionů eur (přibližně 4,9 miliardy Kč) na iniciativu Drone Deal a 100 milionů eur (přibližně 2,4 miliardy Kč) na program Build with Ukraine.
Jednání se točila kolem širší průmyslové spolupráce, rozjezdu společné výroby a technologického partnerství. Hlavní důraz padl na přímá partnerství mezi firmami, navyšování produkce a nová technologická řešení pro ukrajinské obranné síly. Jako perspektivní oblasti strany označily bezosádkové a robotické systémy a další moderní zbraně.
„Finsko je pro nás velmi důležitým partnerem a jsme vám vděční za vaši podporu,“ řekl Zelenskyj. Podle něj je dnes ukrajinská kapacita výroby dronů několikanásobně vyšší než loni.
Navázání na srpen a září
Nový balík není první krok. Už v srpnu podepsaly ukrajinské a finské zbrojní firmy tři dokumenty o bezpilotních letounech, bezosádkových pozemních vozidlech a bezosádkových člunech. V září obě země uzavřely Drone Deal, tedy dohodu o spolupráci při výrobě bezpilotních systémů. Dříve se také dohodly na vzájemném uznávání kontroly kvality. Když Ukrajina objedná výzbroj ve finském závodě, inspekce kvality platí pro obě strany.
Náměstkyně Hvozdjarová uvedla, že ministerstvo průběžně hledá další příležitosti ke společné výrobě se zahraničními partnery.
„Ukrajina je také připravena sdílet své zkušenosti s testováním nových obranných technologií v reálných podmínkách,“ dodala.
Orpo připomněl, že Finsko letos poslalo Ukrajině pět balíků vojenské pomoci v celkové hodnotě přes půl miliardy eur (více než 12 miliard Kč) a připravuje další. Ukrajina od Finska dostává také deset lokomotiv. Do Fondu podpory ukrajinské energetiky (Ukraine Energy Support Fund) Helsinky vyčlenily 5 milionů eur (přibližně 122 milionů Kč) a chystají dodávky mobilních topných jednotek.
Přes 1 800 hektarů bez min
Ženijní jednotky ministerstva obrany v říjnu prověřily a vyčistily od min a nevybuchlé munice 1 804 hektarů osvobozeného území. Zemědělská půda z toho tvořila 459,55 hektaru. Vojáci kromě toho zprůchodnili 6,87 kilometru silnic a 40,1 kilometru železničních tratí. Během měsíce našli a zničili 336 výbušných předmětů.
Proti září, kdy vyčistili přes 1 300 hektarů a zničili 364 kusů munice, tak plocha výrazně vzrostla, zatímco počet zničených předmětů mírně klesl. Od začátku plnohodnotné invaze bylo podle ministerstva zničeno celkem 483 702 výbušných předmětů. Na odminování se podílely ženijní jednotky ozbrojených sil Ukrajiny a Státní speciální dopravní služba, údaje poskytlo Hlavní ředitelství pro odminování, civilní ochranu a environmentální bezpečnost.
Údaje o odminování pocházejí výhradně od ukrajinského ministerstva obrany a nelze je nezávisle ověřit.