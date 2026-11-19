Penzijní nároky Čechů poprvé převýšily trojnásobek HDP
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Penzijní nároky Čechů poprvé převýšily trojnásobek HDPZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 19.11.2026 17:56
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