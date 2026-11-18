Česká ekonomika letos poroste o 1,8 %, dražší energie naplno udeří až příští rok
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Česká ekonomika letos poroste o 1,8 %, dražší energie naplno udeří až příští rokZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 18.11.2026 14:45
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