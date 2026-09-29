Skončila rekonstrukce hlavní budovy DEPO2015 za 197 milionů

Zakladatelem a zřizovatelem ústavu Plzeň 2015, od října přejmenovaného na DEPO2015, je město Plzeň. „Na rekonstrukci v rámci obou etap jsme z rozpočtu poskytli celkovou částku 197 milionů korun,“ řekl primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO).
První etapa zahrnovala kompletní opravu střechy a světlíků, které byly ve velmi špatném technickém stavu a do budovy zatékalo. Nové světlíky mají automatizované otevírání s možností dálkového ovládání prostřednictvím mobilní aplikace. Součástí rekonstrukce byla i výměna oken kavárny. Nové výplně respektují původní členění industriální architektury. Stavbaři opravili také fasádu.
„Nosné konstrukce bylo nutné obnažit až na železobeton, opravit vzniklé trhliny a odstranit další poškození. Díky rozsáhlé sanaci se životnost konstrukcí prodloužila o několik desítek let. Výraznou proměnou prošly také střešní světlíky. Tvoří je téměř pět set skleněných tabulí různých rozměrů a tvarů, jejichž instalace patřila k technicky nejnáročnějším částem rekonstrukce,“ doplnil Pavel Bosák (Piráti) technický náměstek primátora.
První etapa skončila v lednu a hned na ni navázala druhá část, která se soustředila hlavně na interiéry a modernizaci výstavních a expozičních prostor. Vše navíc probíhalo za plného chodu kreativní zóny.
Komfortnější výstavní prostory
„V rámci druhé etapy to bylo pro nás mnohem náročnější, protože se sanovala podlaha do jednoho a půl metru, pak se dával nový povrch. Vzniklo sedm nových ateliérů v bývalé Predator Gym, kde počítáme, že budeme podporovat mladé kreativce. Zároveň se zrevitalizovaly i stávající ateliéry a významnou částí je pro nás prostor pro interaktivní expozice, kde je vzduchotenika, nová elektrika a taktéž nová podlaha. Je to významně komfortnější prostor,“ vyjmenovala Soňa Rychlíková, ředitelka DEPO2015.
Její slova potvrzuje programový ředitel DEPO2015 Jan Štěpán. „Konečně máme dostatečně kvalitní a vybavený výstavní prostor, který se o něco zvětšil, kdy teď máme téměř 500 metrů čtverečních výstavních prostor v kompletním LED boxu. Máme novou vzduchotechniku, podlahy, stěny, strop a v létě tu nebude 50 stupňů, což je naprosto skvělé,“ řekl Štěpán.
DEPO2015 láká na novou výstavu
Zrekonstruovaná budova se veřejnosti slavnostně otevře ve čtvrtek 1. října 2026 od 18 hodin. „Hlavním bodem programu bude zahájení nové interaktivní rodinné expozice Do těla inspirované fungováním lidského organismu,“ prozradila Rychlíková. Podle jejích slov je čeká v areálu DEPO2015 ještě hodně práce.
„Když to rozdělíme na nějaké logické celky, tak jsme zhruba po druhé etapě ze šesti. Jsme na začátku. Čeká nás infrastruktura v okolní, čeká nás autobusová hala a když se půjdete podívat do nových ateliérů, tak budete procházet truhlárnou, tedy prostorem, který není zrekonstruovaný a tam by měl vzniknout velkorysý vchod ze spodní části,“ doplnila.
„Těším se, že stejným způsobem budeme pokračovat dál i ve druhé budově, tak abychom transformovali nejenom stavby, ale i ten prostor, abychom připravili tohle území na čas, kdy tady pod námi vznikne rezidenční čtvrť, kdy se tu bude pohybovat spousta rodin a mladých lidí. Tady vedle bude pravděpodobně rezidenční dům a DEPO2015 se stane takovým přirozeným komunitním centrem,“ dodal náměstek Bosák s tím, že jde o projekty, které ještě nemají stanovené termíny.