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Oprava čeká unikátní železniční most dlouhý 102 metrů. Nachází se nedaleko od Železné Rudy

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Oprava čeká unikátní železniční most dlouhý 102 metrů, který se nachází ve výšce přibližně 30 metrů nedaleko Železné Rudy na území Národního parku Bavorský les. Stávající ocelový příhradový most nahradí nová konstrukce. Důležitá stavba je součástí železničního spojení mezi Bavorskem a Českem.
Oprava čeká unikátní železniční most dlouhý 102 metrů. Nachází se nedaleko od Železné Rudy

Oprava čeká unikátní železniční most dlouhý 102 metrů. Nachází se nedaleko od Železné Rudy

Zdroj: Jens Schlüter, Národní park Bavorský les
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 13:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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