Oprava čeká unikátní železniční most dlouhý 102 metrů. Nachází se nedaleko od Železné Rudy

Oprava čeká unikátní železniční most dlouhý 102 metrů. Nachází se nedaleko od Železné RudyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Oprava čeká unikátní železniční most dlouhý 102 metrů. Nachází se nedaleko od Železné RudyZdroj: Jens Schlüter, Národní park Bavorský les
Článek byl publikován 10.11.2026 13:02
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