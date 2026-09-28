Šišky z lesa: to nejlepší brnění pro vaše záhony

Reklama
2 min
Šišky z lesa: to nejlepší brnění pro vaše záhonyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nechce se vám v hobby marketech investovat do zbytečně drahé ochranné bariéry proti slimákům nebo potulujícím se kočkám? V tom případě vyzkoušejte obyčejné lesní šišky. Jejich ostnatý a pichlavý povrch dokáže tyto nevítané návštěvníky účinně odradit a ochránit vaši úrodu bez nutnosti pořizovat drahá řešení.
Šiška
Zdroj: Foto: Pixabay
Reklama
Co s dřevinami na podzim: prořezat či neprořezat
Prořezávání stromů a keřů patří pro mnoho zahrádkářů mezi běžné podzimní práce. Věděli jste ovšem, že je to...
Proč dát do skříně kousek křídy? Trik, který oceníte
Máte ve skříni vlhké oblečení nebo zatuchlý zápach? Stačí obyčejná křída. Tohle je důvod, proč ji dávaly do...
Příprava česneku na skladování. Musí být suchý a nepoškozený
Česnek patří mezi oblíbené druhy zeleniny, které lze dlouhodobě skladovat. Pokud splníte podmínky pro jeho...
Nasypte skořici do květináče: Můžete zachránit pokojové rostliny
Skořice nechybí takřka v žádné kuchyni. Kromě pečení a vaření nabízí překvapivé využití také při péči o...
úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
Kynuté knedlíky podle Těhotného kuchaře: Osvědčený recept na měkké a nadýchané knedlíky k omáčkám i masu
Cooky.cz
dnes, 22:35
4 min
Co by vám na veletrhu nemělo uniknout. Výběr zajímavostí napříč expozicemi a exponáty
HN.cz
dnes, 22:00
Trendy, inovace, konzultace, byznys. Akce během veletrhu dají firmám prostor pro inspiraci i rozvoj nebo expanzi
HN.cz
dnes, 22:00
Méně plýtvání, více výkonu. Které inovace se firmám skutečně vyplatí?
HN.cz
dnes, 22:00
Strojírenství posiluje v oblasti energetiky a v obranném průmyslu
HN.cz
dnes, 22:00
Reklama
Živé ukázky a osobní jednání žádná technologie nenahradí. MSV připravuje 67. ročník
HN.cz
dnes, 22:00
Bývalému šéfovi Renaultu hrozí čtyři roky za korupci
HN.cz
dnes, 22:00
Srbský prezident Vučić rezignoval. Chce být premiérem
HN.cz
dnes, 22:00
Podle Schillerové se zvýšení některých daní nevyhneme
HN.cz
dnes, 22:00
Francie proti Belgii čekala na gól 88 minut, Italové smetli Turecko
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 21:08
Reklama
Nové informace poodhalují Xiaomi 18 Pro: 200Mpx fotoaparáty a baterii 8500 mAh. Čísla, která jinde nenajdete
Mobify.cz
dnes, 20:59
5 min
Dvě lžičky rozdrcených vaječných skořápek do vody a orchidej nasadí květy, které jí vydržely celé měsíce. Postup je na 5 minut
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 20:50
2 min
Takhle to nejde. Jen čekáme, co kdo udělá, zuří kapitán Sparty po další porážce
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 19:57
Orchidej rozmnožíte z jediného listu. Stačí mech, med a rýžová voda, za měsíc vyroste nová rostlina s vlastními kořeny
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 19:54
2 min
Jeden hrob, dvě největší ztráty. Neckář uložil ostatky syna i manželky
Žena.cz
dnes, 19:40
Reklama
Stačil jeden uklouznutí na „sněhu“. David Gránský skončil po představení na operačním stole
Žena.cz
dnes, 19:40
5 starých mobilů, které dnes stojí víc než nové auto. Před lety jste je házeli do kontejnerů, dnes budete litovat
Mobify.cz
dnes, 19:37
4 min
Usyk popsal, jak učí děti hodnotě peněz. Za 100 dolarů po nich chce cvičení, běh i přečtení knihy
MMAMAG.cz
dnes, 18:59
1 min
Rusko varovalo NATO před vojenským konfliktem v případě blokády Kaliningradu
HN.cz
dnes, 18:54
Legendární bojovník má o Fedorovi jasno. V UFC by vládl a Lesnara knokautoval
MMAMAG.cz
dnes, 18:39
1 min
Reklama
Trump měl nabízet čínskému prezidentovi americké zbraně. Bílý dům tvrzení odmítá
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:35
V případě blokády Kaliningradu použijeme vojenskou sílu, hrozí Rusko
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:21
Jíra obvinil Clash z nátlaku. Mluvil o hrozbách pokutami
MMAMAG.cz
dnes, 18:20
1 min
"Stop Burešově rudohnědému zadlužovacímu panoptiku!", stovky lidí demonstrovaly na Staroměstském náměstí
HN.cz
dnes, 18:19
Soldić debutuje v UFC 332. Čeká ho ranař Khaos Williams
MMAMAG.cz
dnes, 18:16
2 min
Reklama
WiFi 7 router za skoro 10 tisíc spadl na historické minimum: 50 e-shopů ho nabízí pod 4 400 Kč a cena dál klesá
Mobify.cz
dnes, 18:12
4 min
Reinders prožil ve Frankfurtu večer snů. Vyhráli Kozma i Vémola
MMAMAG.cz
dnes, 18:10
1 min
Ve tmě nebyl skoro vidět. Všímavý řidič pomohl policistům najít hledaného muže
Budějcká Drbna
dnes, 18:08
1 min
Brichta se ostře pustil do Roušala i Slovákové
MMAMAG.cz
dnes, 18:06
1 min
4 minuty a baterie je plná. Čínská automobilka přichází s nabíječkou, která je 6krát rychlejší než Tesla Megacharger
Mobify.cz
dnes, 17:59
5 min
Reklama
V jednačtyřiceti letech a s železnou deskou v čelisti. Karlos Vémola ukázal Frankfurtu, kdo je Terminátor
SportWin
dnes, 17:56
2 min
Khabibův trenér chválí OKTAGON. Mendez ocenil jeho růst v Evropě
MMAMAG.cz
dnes, 17:52
1 min
Valtteri Bottas: Měli bychom zjistit, co přesně se stalo
SvětFormule.cz
dnes, 17:50
2 min
Zamiokulkas přežije i měsíc bez vody a roste ve tmě. Většina lidí ho ale zabije jedinou chybou při zalévání
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 17:48
2 min
Pomazánka z vařených bílků: Lehká a rychlá svačina, a způsob jak využít zbylé bílky z vajíček natvrdo
Cooky.cz
dnes, 17:47
3 min
Reklama
Obyvatelé Sasova mají opravenou kapličku. Hledá se termín vysvěcení
Jihlavská Drbna
dnes, 17:42
1 min
To se nepovedlo. Před 45 lety cestující přechytračili únosce. Hlavní roli hrál starý partyzán
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:34
Fanoušek chtěl vyzkoušet škrcení od bojovníka UFC. Hokit ho poslal do bezvědomí
MMAMAG.cz
dnes, 17:28
1 min
Fedor Emelianenko slaví padesátiny. Legenda MMA stále nevylučuje návrat
MMAMAG.cz
dnes, 17:23
1 min
Komplikace v Hranicích. Silničáři začnou opravovat kilometrový úsek silnice
Hanácká Drbna
dnes, 17:23
1 min
Reklama
Reklama
„Babišovi voliči jen natahují ruce.“ Mluvili jsme s lidmi na protivládní demonstraci Milionu chvilek
Jeden hrob, dvě největší ztráty. Neckář uložil ostatky syna i manželky
Poznáte, kdo vyhrál? Takhle vypadá světová špička v pitvoření
Pláničku očistili. Bicanovi nacistický odznak zničil život a to ho ani nedostal
Proč nás internet nutí mít názor na všechno. A proč je někdy úplně v pořádku žádný nemít
Reklama
Reklama