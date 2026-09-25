Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Ikonu diskety zná každý, skutečnou už málokdo. Takhle fungovala věc, která kdysi přenášela naše data

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Disketa byla přenosný magnetický nosič, dnes její tvar připomíná příkaz Uložit. Jak fungovala a proč znalost ikony neříká, zda člověk zná původní předmět?
Ruka drží černou disketu zadní stranou k fotoaparátu; vidět je kovový náboj, krytka a rohová pojistka.

Ruka drží černou disketu zadní stranou k fotoaparátu; vidět je kovový náboj, krytka a rohová pojistka.

Zdroj: Ivan Radic / Wikimedia / CC BY 2.0
Reklama
Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Další články z kategorie IT a technologie
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.