V pátek odpoledne přestalo podzemí odpovídat
Bylo 19. listopadu 2010, krátce před čtvrtou hodinou odpoledne. V dole Pike River na západním pobřeží novozélandského Jižního ostrova pracovalo 31 mužů. Důlní prostory se nacházely hluboko pod horským masivem a jediný hlavní přístup k nim vedl dlouhým tunelem. V 15:45 došlo k výbuchu. Ze systému, který měl horníkům a vedení umožňovat orientovat se v podmínkách pod zemí, se najednou stal soubor neúplných a znepokojivých informací.
Dva muži, Daniel Rockhouse a Russell Smith, byli v přístupové části dolu dál od hlavních pracovišť a dokázali se dostat ven. Dalších 29 horníků zůstalo uvnitř. Jejich rodiny čekaly na zprávy v situaci, kdy nikdo nemohl bezpečně potvrdit, co přesně se odehrálo ve vzdálených úsecích chodeb. Pod zemí přitom nebezpečí neskončilo prvním výbuchem.
Metan: plyn, který k uhlí patří a může zabíjet
Uhelné sloje často obsahují metan. Při dobývání se může uvolňovat a v prostorách s nedostatečným prouděním vzduchu vytvářet výbušnou směs. Problém není v pouhé přítomnosti plynu, ale v jeho koncentraci, možnosti hromadění a v existenci zdroje zapálení. Královská vyšetřovací komise následně potvrdila, že bezprostřední příčinou prvního výbuchu bylo vznícení značného množství nahromaděného metanu.
Bezpečný provoz podzemního dolu se proto nemůže opírat o jeden senzor ani o víru, že plyn vždy odvede větrání. Potřebuje promyšlený systém průběžného měření, spolehlivou ventilaci, provozní pravidla a možnost rychle zasáhnout, když jsou limity překročeny. V Pike River se problém týkal nejen samotné techniky, ale také organizace provozu a toho, jak vedení zacházelo s varovnými signály.
Záchranu zastavil strach z další exploze
Po prvním výbuchu začaly záchranné složky připravovat zásah, ale podmínky v dole byly mimořádně nejisté. Nebylo jasné, kolik metanu v chodbách zůstává, jaká je koncentrace kyslíku ani zda by vstup nezpůsobil další katastrofu. Představa, že někdo mohl jednoduše poslat tým dovnitř a zachránit uvězněné horníky, neodpovídá skutečnému riziku exploze.
Dne 24. listopadu následoval druhý výbuch, který zničil zbývající naději, že by pohřešovaní mohli být naživu. Další dvě exploze přišly 26. a 28. listopadu. Důl byl uzavřen. Pro příbuzné mrtvých znamenal konec pátrání začátek jiné, mnohem delší etapy: snahy zjistit, proč k tragédii došlo, kdo nesl odpovědnost a zda bude možné se k ostatkům jejich blízkých někdy vrátit.
Co našla královská komise
Novozélandská vláda zřídila královskou vyšetřovací komisi. Její zprávy popsaly selhání v oblasti bezpečnostního řízení, kontroly rizik a dohledu nad provozem. Nešlo o jeden jednoduchý technický defekt, který by vysvětlil všechno. Komise upozornila na to, že společnost rozvíjela těžbu v obtížných geologických podmínkách a současně dostatečně nezvládala zásadní bezpečnostní otázky.
Důležitý je rozdíl mezi dvěma typy zjištění. Vyšetřovatelé mohli přesvědčivě určit, že výbuch souvisel s nahromaděným metanem, a současně pojmenovat systémové nedostatky, které umožnily nebezpečnou situaci. To však neznamená, že se podařilo s naprostou jistotou rekonstruovat jediný konkrétní okamžik zapálení a přesnou posloupnost všech událostí v každé části dolu. Právě v těchto hranicích důkazů musí zůstat i poctivé převyprávění katastrofy.
Důl se stal místem dlouhého sporu o paměť a odpovědnost
Pike River zůstal dlouho nepřístupný. Diskuse o možnosti návratu záchranných týmů se netýkaly pouze techniky, ale i etické otázky, zda jsou podmínky dost bezpečné pro další riskantní zásah. V následujících letech proběhly průzkumné a obnovovací práce alespoň v přístupovém tunelu, zatímco hlavní prostory dolu zůstávaly mimo dosah. Pro rodiny bylo zásadní, aby jejich blízcí nebyli redukováni na číslo v průmyslové statistice a aby veřejnost nezapomněla, co se v dole stalo.
Novozélandská policie shrnuje závěr vyšetřování jednoznačně: úmrtím 29 horníků bylo možné předejít. Taková věta není tvrzením, že podzemní těžba může být kdykoliv zcela bez rizika. Znamená, že konkrétní bezpečnostní povinnosti měly být splněny dřív, než se nebezpečí změnilo v katastrofu. Pike River je proto příběhem o metanu, ale ještě více o rozhodnutích lidí, kteří měli zajistit, že se horníci po směně vrátí domů.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Royal Commission on the Pike River Coal Mine Tragedy – Final Report, Volume One [2], NZ History – Pike River mine explosion kills 29 [3], New Zealand Police – Operation Pike [4], img ai generated