V říjnu 1994 pokřtila vltavská voda na Karlově mostě první nový automobil mladoboleslavské značky pod křídly koncernu Volkswagen. Model Škoda Felicia přinesl oblé tvary, vyšší bezpečnost a stal se králem českých silnic.
Zatímco
Úřad průmyslového vlastnictví evidoval ochranné známky pro obnovené slavné jméno a mladoboleslavské patenty, technické provedení jednotlivých verzí prověřovalo Technické muzeum v Brně v rámci své dokumentace tuzemského automobilového průmyslu. Celkový dopad na obnovu vozového parku přehledně zaznamenává Český statistický úřad, podle jehož údajů přesáhla celková produkce jeden a čtyři desetiny milionu kusů. Provozní způsobilost a bezpečnostní normy pak přesně určovala Sbírka zákonů. Pro tuzemské řidiče představoval nový model zásadní skok v kvalitě i spolehlivosti.
Zázračný český hliníkový motor naprosto šokoval Evropu. Blok do legendárního Embéčka chtěl i Renault Více než tisíc změn proti hranatému předchůdci
Přestože novinka konstrukčně vycházela z modelu Favorit, konstruktéři pod vedením německých inženýrů přepracovali přes jedenáct set jednotlivých dílů. Skelet karoserie získal podstatně vyšší tuhost, což dramaticky snížilo vrzání v interiéru a zvýšilo ochranu posádky při nárazu. Základní pohonnou jednotkou zůstal tradiční celohliníkový čtyřválec o objemu třináct set kubických centimetrů, jehož původ a světové prvenství připomíná text o tom, jak vznikal
hliníkový motor pro slavné Embéčko.
Agregát s rozvodem OHV však dostal moderní jednobodové a později vícebodové vstřikování paliva MPI. To zajistilo klidnější chod, nižší spotřebu i snadné startování za mrazivých rán. V nabídce se poprvé objevily také západní pohonné jednotky od německého partnera, konkrétně zážehová šestnáctistovka s litinovým blokem a úsporný atmosférický vznětový motor devatenáct set kubíků.
Praktická verze kombi přišla na trh v roce 1995 a nabídla zavazadlový prostor o objemu přes 440 litrů. Rychle se stala nejoblíbenějším rodinným vozem v zemi. České rodiny zvolily praktické kombi
V létě 1995 doplnila základní pětidveřový hatchback prostorná verze Combi. Pro české chalupáře, řemeslníky i rodiny s dětmi to byla trefa do černého. Zavazadlový prostor o základním objemu 447 litrů pojmul veškerá zavazadla na dovolenou i stavební materiál na víkendové úpravy domu. Vůz tak představoval přímého a dostupnějšího soka vůči západním vozidlům z autobazarů, jak dokládá pohled na to, jak probíhal
dovoz ojetin z Německa po roce 1989.
Kromě rodinného kombíku a užitkových verzí Pickup a Vanplus vznikla také neobvyklá plážová varianta, o jejíž výklopné zadní lavici podrobně pojednává článek představující
žlutý volnočasový model Felicia Fun. Většina zákazníků však volila rozumné standardní provedení, kde hlavní předností zůstávaly levné náhradní díly a možnost opravit drobnou závadu v jakékoli vesnické dílně. Základní provedení LX s motorem 1.3 a černými nárazníky představovalo nejčastější volbu českých řidičů. Vůz vynikal nenáročnou údržbou a snadnou dostupností náhradních dílů. Tvář rodiny a výbava dříve nevídaná
Na jaře 1998 prošel automobil velkou modernizací. Získal novou čelní masku s chromovaným rámečkem podle většího sourozence Octavie, čímž automobilka vytvořila jednotný vzhled celé modelové řady. V nabídce příplatkové výbavy se postupně objevily prvky, které byly u starších škodovek nemyslitelné: protiblokovací systém brzd ABS, čelní airbagy pro řidiče i spolujezdce, klimatizace, elektrické stahování předních oken nebo dálkové centrální zamykání.
Po revoluci začali Češi hromadně dovážet ojetiny z Německa. Oblíbené byly Golf, Sierra a Kadett
Konstrukční oblast Původní Škoda Favorit Modernizovaná Škoda Felicia Tuhost karoserie Základní skelet s vyšším kroucením Zesílená struktura s vyšší pasivní bezpečností Bezpečnostní prvky Pouze bezpečnostní pásy Příplatkové airbagy a systém ABS Nabídka motorů Výhradně zážehový motor 1.3 Zážehové motory 1.3 a 1.6 plus diesel 1.9 D Objem kufru kombi Forman nabízel 400 litrů Felicia Combi nabídla 447 litrů Často kladené otázky
Kdy a kde byl vůz poprvé oficiálně představen veřejnosti? Slavnostní představení proběhlo 26. října 1994 na pražském Karlově mostě. Tři nové vozy v barvách trikolóry tam zástupci města a automobilky pokřtili vodou z řeky Vltavy.
Kolik kusů tohoto modelu automobilka celkem vyrobila? V letech 1994 až 2001 sjelo z výrobních linek v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí celkem 1 420 441 exemplářů všech karosářských variant.
Žlutá Felicia Fun nabídla další dvě místa za kabinou. Cestující si ukrojili část korby Jaká byla největší slabina karoserie při dlouhodobém provozu? Hlavní potíž představovala náchylnost pátých zadních dveří a zadních lemů blatníků ke korozi. U pozdějších ročníků automobilka antikorozní ochranu postupně zlepšovala. Zdroje fotografií Automobil Škoda Felicia hatchback rok 1994: Wad53 / Wikimedia CC0 Rodinný automobil Škoda Felicia Combi: M 93 / Wikimedia CC0 Červený hatchback Škoda Felicia 1.3 LX: Dennis Elzinga / Wikimedia CC 2.0