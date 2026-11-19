Domácí mikropočítač ze slovenské Skalice se na sklonku osmdesátých let stal pro tisíce rodin v Československu vytouženým snem. Didaktik Gama nabídl dostupný klon britského počítače, na kterém děti i dospělí objevovali kouzlo programování a prvních videoher.
Zatímco na Západě vrcholila éra osmibitů a děti hrály hry na strojích Commodore nebo Sinclair, v socialistickém Československu byla výpočetní technika téměř nedostupná. Počítače z dovozu stály v Tuzexu několik měsíčních platů nebo se musely složitě pašovat přes hranice. Zlom nastal v roce 1987, kdy se v obchodech objevil malý šedý přístroj s klávesnicí a hrdým nápisem Didaktik Gama.
Vývoj a uchování domácí výpočetní techniky dnes dokumentuje
Národní technické muzeum ve svých fondech elektrotechniky a informatiky. Zahájení výroby a snahu o elektronizaci školství i domácností podrobně zachycuje také dobový archiv denního tisku, který spravuje Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR. Přístroj ze Skalice představoval technický zázrak, který otevřel dveře do digitálního světa celé generaci. Zázrak z výrobního družstva na moravském pomezí
Za vznikem počítače nestál obří elektrotechnický kombinát, ale výrobní družstvo Didaktik Skalica ležící u moravských hranic. Družstvo do té doby vyrábělo hlavně školní pomůcky. Fungovalo v právním rámci, který vymezoval dobový
zákon o výrobním družstevnictví, což dávalo vedení větší pružnost než nepružným státním podnikům. Modernizovaný Didaktik M přinesl na začátku devadesátých let spolehlivější klávesnici i konektory pro joysticky.
Konstruktéři vytvořili věrný klon britského počítače ZX Spectrum od firmy Sinclair. Srdcem počítače byl procesor Z80, v praxi často nahrazovaný východoněmeckým klonem U880D nebo sovětskými čipy. Předností Gamy byla velká operační paměť osmdesát kilobajtů, což bylo více než u britského originálu. Paměť se přepínala po blocích, což sice občas způsobilo pád programu, ale umožnilo nahrávat i rozsáhlejší hry.
Západní vzor za čtvrtinu ceny z Tuzexu
Cena Didaktiku Gama byla stanovena na 6 200 československých korun, což představovalo zhruba dva průměrné platy. Přesto byl počítač násobně levnější než západní stroje. Počítače z dovozu, jejichž postavení v pokojích movitějších rodin připomíná náš text o tom, jak v ČSSR fungoval
legendární Commodore 64, stály v přepočtu na bony často přes patnáct tisíc korun.
Commodore 64 změnil domácí hraní. V Československu stál několik měsíčních platů
Zájem byl obrovský a výrobní kapacity poptávce nestačily. Lidé stáli dlouhé fronty před prodejnami Mladý technik nebo klenotnictvími, kde se počítače prodávaly. Zápis do pořadníků a shánění kontaktů patřily k běžnému folklóru každého, kdo toužil po vlastní klávesnici s televizním výstupem.
Pískavý zvuk z pásky a seřizování magnetofonové hlavy
Počítač neměl pevný disk ani disketovou mechaniku. K provozu stačila běžná televize Tesla nebo Merkur a obyčejný kazetový magnetofon. Záznam dat probíhal formou pískavých tónů nahraných na magnetofonový pásek. Nahrávání jedné hry trvalo několik minut, během kterých po okraji televizní obrazovky divoce blikaly červené a modré pruhy.
Uvnitř Didaktiku pracoval klon procesoru Z80 a přepínatelná paměť RAM o kapacitě osmdesát kilobajtů.
Proces byl velmi citlivý na přesnost. Stačilo nepatrné zašpinění pásky nebo drobné vychýlení čtecí hlavy a na obrazovce naskočila obávaná chyba nahrávání. Každý mladý nadšenec proto vlastnil malý hodinářský šroubováček, kterým přímo za chodu pásky opatrně pootáčel šroubkem hlavy a podle sluchu ladil co nejčistší vysoký tón.
Fenomén českých textovek a první programátorské kroky
Hry a programy se šířily na kazetách z ruky do ruky. Kopírování probíhalo na dvojitých magnetofonech za použití běžných pásek, jimž se podrobně věnuje náš článek o tom, proč
kazety Emgeton a přetáčení tužkou vládly českým domácnostem. Vedle zahraničních akčních her vznikla silná komunita domácích tvůrců.
Tužka v unašeči a prst na pauze. Proč audiokazety ovládly celou zemi
Na Didaktiku vyrostly slavné české textové adventury od autorů v čele s Františkem Fukou. Hráči luštili hádanky v mateřštině a sami zkoušeli psát první řádky kódu v jazyce BASIC. Pozdější modernizovaný Didaktik M z roku 1990 přinesl líbivější kryt i spolehlivější klávesnici.
I když osmibitovou éru brzy smetly výkonnější osobní počítače, Didaktik zanechal nesmazatelnou stopu. Pro celou generaci dnešních programátorů a techniků byl tím prvním strojem, který ukázal, že televizní obrazovka nemusí sloužit jen k pasivnímu sledování večerních zpráv.
Zdroje fotografií ceskoslovensky-pocitac-didaktik-gama-skalica: Thomas Vogt / Wikimedia CC 4.0 osmibitovy-pocitac-didaktik-m-klavesnice: Thomas Vogt / Wikimedia CC 4.0 zakladni-deska-didaktik-gama-procesor-pamet: Karlovarak / Wikimedia CC 4.0