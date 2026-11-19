Vůně rozteklého eidamu linoucí se z kuchyně, křupavý bílý chléb a červená kontrolka na plastovém víku. Elektrický sendvičovač se v devadesátých letech stal nejoblíbenějším pomocníkem českých rodin při přípravě rychlých večeří.
Zatímco
Úřad průmyslového vlastnictví registroval nové ochranné známky pro tuzemské i dovážené kuchyňské elektrospotřebiče a hygienické náležitosti prodeje potravin vymezovala Sbírka zákonů, v českých domácnostech se zabydloval nový kulinářský rituál. Proměnu rodinného stravování po roce 1989 přibližují sbírky novodobých dějin, které uchovává Národní muzeum, a prudký růst spotřeby baleného pečiva i plátkových sýrů potvrzuje Český statistický úřad. Malá bílá krabička na kuchyňské lince dokázala během několika minut vytvořit pohoštění, které zachránilo nejednu nečekanou návštěvu i všední rodinný podvečer.
České chlebíčky vznikly už před první světovou válkou. Za socialismu se staly klasikou lahůdkářství Čtvercový chléb a honba za plátkovým eidamem
Před příchodem moderních spotřebičů znali čeští strávníci především klasický pecen Šumavy a studené pohoštění, jehož rodinné tradice mapuje ohlédnutí za tím, jak vznikaly
tradiční české obložené chlebíčky. Teprve v první polovině devadesátých let se v regálech nově otevřených prodejen objevil jemný balený toustový chléb přesného čtvercového tvaru. Lidé jej nadšeně nosili domů spolu s balíčky třicetiprocentního eidamu a jemného salámu.
Suroviny k přípravě teplých trojúhelníků nabízely hlavně nově budované prodejní řetězce, o jejichž nástupu pojednává text připomínající
první tuzemské supermarkety Mana a Delvita. Běžný český chléb se do přístroje nevešel a při zaklapnutí víka se lámal. Když rodiny speciální toustový chléb nesehnaly, zkoušely do plotýnek vmáčknout klasické krajíce, což obvykle skončilo nedopečenými rohy. Toustové plátky naproti tomu dokonale seděly do vylisovaných trojúhelníkových forem, které těsto po obvodu stlačily a vytvořily křupavou kapsu. Příprava vyžadovala tenké plátky sýra a šunky, aby šel přístroj pevně zaklapnout. Vytékající rozpečený sýr často připekl okraje chleba k plotýnce. Zkouška rodinné trpělivosti při drhnutí plotýnek
Celý proces pečení doprovázelo napětí. Když se rozsvítilo zelené světýlko, děti zvědavě nakukovaly pod víko, odkud stoupala pára a syčel unikající sýr. Každý toužil po bohaté náplni, což často vedlo k přeplnění. Roztavený eidam vytékal do spár mezi teflonové desky a plastové tělo přístroje, kde se během několika vteřin spekl do tmavé krusty. Kdo navíc spěchal a nedočkavě se zakousl hned po vytažení, ten si spolehlivě popálil jazyk o horký kečup.
Protože většina tehdejších modelů neměla vyjímatelné plotýnky, znamenalo čištění po večeři pořádnou výzvu. Maminky varovaly před použitím nože či drátěnky, aby se nepoškrábala citlivá černá teflonová vrstva. Přístroj se tak musel opatrně otírat vlhkým hadříkem a dřevěnou špachtlí ještě za tepla, což patřilo k neoblíbeným kuchyňským povinnostem.
Křupavé trojúhelníky s rozteklým sýrem a kečupem patřily k nejvděčnějším rodinným večeřím. Na stole mizely během několika minut přímo z horkého přístroje. Sladké experimenty a trvalé místo v domácnosti
U slaných toustů se šunkou a kečupem kulinářská tvořivost neskončila. V rodinách se rychle ujaly sladké varianty s jablky a skořicí, tvarohem nebo čokoládovou pomazánkou. Společně s dalšími dobovými zvyky, na které se zaměřuje
velký retro kvíz devadesátých let, se pečení toustů stalo první samostatnou kuchařskou zkušeností pro celou generaci tehdejších dětí. Ty si dokázaly samy připravit teplou svačinu hned po příchodu ze školy.
V roce 1991 otevřela první Mana a Češi žasli. Plné regály západního zboží změnily nakupování
Znak přípravy Běžné studené večeře Pečení v sendvičovači Druh pečiva Tradiční chléb a bílé rohlíky Čtvercový světlý toustový chléb Doba zhotovení Pouze namazání a obložení Zapečení během tří až čtyř minut Teplota pokrmu Studená kuchyně Křupavé horké jídlo přímo z plotýnky Údržba nádobí Jeden nůž a prkénko Čištění teflonových plotýnek od sýra Často kladené otázky
Proč měly plotýnky většiny modelů právě trojúhelníkový tvar? Středový výlisek rozdělil čtvercový chléb na dvě části a stlačil okraje k sobě. Tím vznikla uzavřená kapsa, která uvnitř udržela rozteklý sýr i ostatní suroviny.
Jaké sýry se do toustů nejčastěji používaly? Jednoznačně dominoval klasický eidam s tučností třicet procent, který se dobře tavil a byl cenově nejdostupnější. Později lidé přidávali také uzený sýr nebo plátkový tavený sýr balený jednotlivě do fólie.
Velký retro kvíz z devadesátek. Pamatujete si první mobily, televizní hity a módu? Čím se plotýnky čistily, aby se nepoškodil teflon? Doporučovalo se použít papírovou utěrku nebo navlhčený měkký hadřík bezprostředně po dopečení, dokud byly desky ještě vlažné. Kovové příbory a drátěnky byly přísně zakázány, protože by nepřilnavý povrch nenávratně sedřely. Zdroje fotografií Otevřený elektrický sendvičovač s teflonovými deskami: Arthur Murray / Wikimedia CC0 Příprava zapečených toustů v sendvičovači: Erik Joling / Wikimedia CC 3.0 Zapečené trojúhelníkové tousty se sýrem: cyclonebill / Wikimedia CC 2.0