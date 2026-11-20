Polední pauza, u okénka bistra je fronta a jeden ze zákazníků podává přes pult umytou krabičku z domova. Prodavač zaváhá. Neví, jestli ji smí vzít a kdo ponese vinu, když bude strávníkovi po obědě špatně. Od února 2027 se z takové prosby v mnoha podnicích stane právo zákazníka a obsluha bude muset vědět, co s krabičkou dělat.
Krabička jen na jídlo s sebou
Od 12. února 2027 musí mít podniky ubytování, stravování a pohostinství připravený systém, jak zákazníkovi naplnit jeho vlastní nádobu. Týká se to těch, které prodávají hotová jídla nebo teplé či studené nápoje s sebou v obalech.
Do hospody si tedy krabičku vzít můžete, ale jen na jídlo či pití s sebou a jen tam, kde s sebou v obalech prodávají. Na oběd, který sníte u stolu, se povinnost nevztahuje.
Přečtěte si také: Češi si pro balíky na pobočky Zásilkovny musí před Vánoci pospíšit. Lhůta klesla na 4 dny Vlastní krabičku z domova půjde od února 2027 použít jen na jídlo či pití s sebou, a to v podnicích ubytování, stravování a pohostinství, které je prodávají v obalech. Ilustrační foto. Zdroj: Magda Ehlers / Pexels.
Pravidlo vychází z nařízení EU o obalech a obalových odpadech 2025/40, kterému se zkráceně říká PPWR. Nařízení platí přímo, použitelné je od 12. srpna 2026 a jeho povinnosti nabíhají postupně.
Dráž to být nesmí
Guláš nebo káva ve vlastní nádobě nesmí stát víc než stejná porce v jednorázovém obalu a podnik vám nesmí určit horší podmínky. Nařízení tak stanoví horní hranici ceny. Slevu za vlastní nádobu evropské nařízení nepředepisuje.
Tuto možnost musí podnik oznámit dobře viditelnou a čitelnou tabulí nebo značkou v místě prodeje. Zákazníkům také musí sdělit:
Přečtěte si také: Mokka, krémový blond i kouřová paprika. Tyhle barvy vlasů letos v zimě vypadají nejdráž jaké nádoby přijímá, jaké hygienické normy pro ně platí, že za zdraví a bezpečnost spojené s nádobou odpovídá zákazník.
Obsluha smí nádobu odmítnout, když pravidla nedodržíte, hlavně pokud ji považuje za nehygienickou nebo pro jídlo a pití nevhodnou. Než nádobu podáte přes pult, přečtěte si, co podnik k nádobám oznámil.
Kdo odpovídá, když je zle
Podle nařízení podnik neodpovídá za hygienické potíže ani za problémy s bezpečností jídla, které vzniknou kvůli nádobě dodané zákazníkem. Hospodským to přesto klid nepřináší.
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Luboš Kastner, restauratér z Hospodářské komory ČR, upozorňuje, že zákazník špínu v nádobě nemusí poznat, a když mu po jídle bude zle, může vinit podnik. „Zákazník si může myslet, že jeho nádoba je čistá, ale ne všechno […] vidíte,“ uvedl v listopadu 2026 pro TN.cz. Podle něj z toho mohou být nespokojené obě strany.
Na právní nejistotu upozorňoval v srpnu 2026 pro Blesk.cz i Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Podle něj nikdo přesně neví, jak by se rozdělila odpovědnost, kdyby měl zákazník po jídle z vlastní nádoby potíže. Hospodářská komora v srpnu 2026 žádala, aby úřady restauracím jasně vysvětlily, jak s nádobami zákazníků zacházet. Bez toho podle ní provozovny nevědí, jak práci u pultu zařídit.
Kdo bude pravidla hlídat
Sankce musí členské státy stanovit a oznámit Evropské komisi do 12. února 2027. Českou úpravu, která je má určit, chystá Ministerstvo životního prostředí. Ještě na začátku října 2026 nebyla hotová a ministerstvo s vymáháním čekalo na konec legislativního procesu. Česká obchodní inspekce v tiskové zprávě z 12. srpna 2026 označila rozdělení dozoru za nejednoznačné.
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Kontrolovat nová pravidla by podle ministerstva měly především Česká inspekce životního prostředí a obchodní inspekce, o přesném rozdělení pravomocí se ale v rámci novely ještě jedná. Podle záměru, který ministr Igor Červený představil v srpnu 2026, by inspektoři měli v prvním roce hlavně vysvětlovat, nechat podnikům prostor chyby opravit a s pokutami šetřit.
Po krabičkách přijdou vratné obaly
Od 12. února 2028 budou muset tytéž podniky kromě mikropodniků nabízet jídlo a pití s sebou i ve vratném obalu, který se používá opakovaně. Jídlo v něm nesmí být dráž ani za horších podmínek než v jednorázovém obalu a podnik o této možnosti musí informovat tabulí či značkou. U vlastních nádob zákazníků výjimku pro mikropodniky nařízení neuvádí.
Od února 2028 budou muset podniky ubytování, stravování a pohostinství kromě mikropodniků nabízet jídlo a pití s sebou i ve vratném obalu. Ilustrační foto. Zdroj: cottonbro studio / Pexels.
Od 1. ledna 2030 pak bude platit zákaz jednorázových plastových tácků, talířů a kelímků pro jídlo a pití podávané a konzumované přímo v podniku. Výjimku mají podniky bez přístupu k pitné vodě. Pokud chcete vlastní krabičku vyzkoušet už v únoru 2027, zeptejte se ve svém bistru předem, jaké nádoby bere.
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Zdroje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32025R0040, https://pravniprostor.cz/clanky/mezinarodni-a-evropske-pravo/narizeni-o-obalech-ppwr, https://pravniprostor.cz/aktuality/zacinaji-platit-nova-pravidla-pro-obaly-cesko-zada-jasnejsi-vyklad-firmy-cekaji-roky-zmen, https://www.epravo.cz/top/clanky/mene-plastu-mene-vzduchu-vic-povinnosti-co-prinasi-nove-obalove-narizeni-ppwr-121396.html, https://www.blesk.cz/clanek/845987, https://en.politis.com.cy/news/environment/1015561/takeaway-coffee-rules-shift-in-2027, https://coi.gov.cz/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-12-narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu.docx, https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2026/3084/oj, https://echo24.cz/a/HhzC7/zpravy-domov-obalove-narizeni-nastole-zasadni-zmena, https://www.businessinfo.cz/clanky/hk-cr-ceska-implementace-narizeni-o-obalech-nema-pridavat-nove-povinnosti-kontroly-maji-firmam-nejprve-pomahat-ne-trestat/, https://sdruzeniks.cz/tiskova-zprava-sks-cr-na-rade-odpadoveho-hospodarstvi-mzp-zmeny-se-dotknou-obalu-textilu-i-evidence-odpadu/, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32003H0361, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/661099-v-restauracich-zacnou-platit-nova-pravidla-brusel-pripravil-smernici