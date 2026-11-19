Dietlova Etuda pro kontrabas se v dubnu 1958 hrála živě a televize premiéru nezaznamenala. Dochovalo se až nové zpracování z roku 1963 s Janem Třískou a Jaroslavou Tvrzníkovou.
Před Etudou měl běžet krátký film o Londýně, po ní byl v programu loutkový pan Prokouk.
Dobový týdeník Československý rozhlas a televise uvádí Dietlovu komedii ve středu 16. dubna 1958 ve 20.30. Praha a Ostrava ji měly ve společném programu. Bratislava měla v půl deváté přebírat Prahu. První Alenu hrála Zdena Černá
Břetislava hrál Stanislav Fišer, roli Aleny měla Zdena Černá. Role kamarádů Otíka a Karla dostali Vladimír Hrubý a Miloš Nesvadba. Režii měl Zdeněk Podskalský a za kamerou byl podle programu Eduard Landisch.
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Etuda byla druhým příběhem cyklu
Když se lidé navštěvují. Dietl pod tímto názvem psal samostatné hry s několika postavami. Jak připomínají Dějiny české literatury, ve hře Byt pod mrakem zapletl rozvod s nedostatkem bytů. V Etudě si vystačil s mladíkem, který chce před první návštěvou vypadat světáčtěji, než ve skutečnosti je. Filmový pás umožnil reprízu
Pražské televizní studio začínalo v roce 1953 v
Měšťanské besedě ve Vladislavově ulici. V domácnostech se program objevoval na malých černobílých obrazovkách, jaké měla například Tesla 4001A z počátků československého vysílání. Když herci hráli živě, diváci sledovali scénu ve stejnou chvíli, kdy vznikala ve studiu.
Televize si podle
historického přehledu ČT24 v roce 1958 pořídila telerecording. Zařízení umělo televizní obraz zachytit na šestnáctimilimetrový film. Pořad se pak dal z filmového pásu vysílat znovu. Samotné živé vysílání po sobě žádnou takovou kopii automaticky nezanechávalo.
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Jak vzpomínal televizní pracovník
Martin Glas, zvuk se zaznamenával zvlášť na magnetický pás. Když došla filmová kazeta, obsluha musela zařízení zastavit a vyměnit ji. Mezi odvysíláním pořadu a jeho uložením pro další použití tak bylo ještě dost práce. Telerecording ukládal televizní obraz na šestnáctimilimetrový film. Na snímku je ukázka takového pásu na cívkách. Holger.Ellgaard / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno V roce 1963 dostal kontrabas Jan Tříska
K Dietlově hře se televize vrátila o pět let později. Nové zpracování režíroval Stanislav Strnad a
podle katalogu České televize mělo premiéru 11. srpna 1963. Jana Třísku jako Břetislava doplnila Jaroslava Tvrzníková v roli Aleny. Právě tuto verzi katalog uvádí se stopáží 46 minut.
Třískův Břéťa se učí na kontrabas. Po telegramu od Aleny se do příprav vloží kamarádi. Do Břéťova skromného pokoje nastěhují nábytek od Karlovy babičky a přidají rychlokurz světáctví.
Břéťa se v Dietlově komedii učí na kontrabas. Snímek z roku 2005 zachycuje pražské pouliční trio se stejným nástrojem. Keith Page / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
Živé vysílání mělo své místo i po nástupu záznamu. Dietl ho po letech využil v
Rozpacích kuchaře Svatopluka, kde diváci rozsvěcením světel rozhodovali o pokračování děje. U raných inscenací, jako je Etuda, pomůže k rozlišení obou verzí prostá věc. V programu hledejte datum a jména herců, u archivního videa k nim přidejte rok výroby.