Dříve patřila k herečkám, které diváci vídali v seriálech téměř nepřetržitě. Dnes je Lucie Zedníčková na obrazovkách mnohem méně a do pracovního života se nijak zvlášť nežene. Místo televizních ateliérů ji zaměstnává starý statek, zahrada a také rodina. Za jejím ústupem z obrazovek je ale několik zajímavých důvodů.
Jedním z důvodů, proč se Lucie Zedníčková (58) do jisté míry stáhla z showbyznysu, byla nepříjemná zkušenost na silnici. Vážná autonehoda ji zasáhla víc, než původně čekala. V autě tehdy cestovala s hercem Lukášem Langmajerem, který seděl za volantem. Oba nakonec vyvázli s naraženými žebry, kostrčí a modřinami. Pro herečku to ale byla zkušenost, po které začala přemýšlet, kolik času chce ještě trávit cestováním za divadelními představeními.
„Bylo to ošklivý a myslím si, že to byl spouštěč. Díky Lukášovi Langmajerovi, který řídil, jsme vyvázli jen s naraženými žebry, kostrčí a modřinami. Ale člověku to něco nechá – začne zpytovat, jestli mu to pořád za to stojí.“ Divadlo ji přestalo bavit
Vadilo jí také nekonečné cestování po republice. Představení často končila pozdě v noci a návraty domů byly únavné. Navíc za takovou práci podle ní odměna neodpovídala vynaloženému času. „Člověk jede odpoledne na Moravu, vrátí se ve dvě ráno, a to divadlo navíc není nijak zvlášť placené. Tak si říkám, jestli mi to vlastně ještě stojí za to.“
Lucie Zedníčková s dcerou Amélií (foto: NextFoto)
Ještě otevřeněji mluvila o svém vztahu k divadlu v pořadu Blízká setkání. Přiznala, že se u ní postupně vytratila chuť chodit na představení i stát na jevišti. Nešlo tedy pouze o pracovní vytížení.
„Nevím proč, ale před časem mě přestalo divadlo bavit. Nejdřív jako diváka a pak i jako herečku. Říkala jsem si, co se se mnou stalo a v čem je důvod. Mám zkrátka pocit, že divákovi nemám co předat, že je všechno zbytečné,“ vysvětlovala. Seriály skončily, další nabídky zatím nepřišly
Změna v jejím pracovním životě souvisela také s televizními projekty. Diváci ji v posledních letech mohli vídat například v seriálech Ordinace v růžové zahradě 2, ZOO Nové začátky nebo Kamarádi. Jenže několik pracovních jistot postupně zmizelo a nové natáčení se neobjevilo.
Letos v únoru přiznala, že má všechny dosavadní projekty dokončené a na další nabídku čeká. Neskrývala, že v herecké profesi člověk nikdy neví, jak dlouho bude mít práci. „Nic nového bohužel nemám. Ale v téhle práci nikdy nevíš, kdo kdy zavolá.“
Ostatně sama nikdy nebyla typem herečky, která by si systematicky budovala kariéru a plánovala každý další krok. Nabídky přijímala podle toho, co jí přišlo do cesty. A takový přístup má i své nevýhody, zvlášť když se několik projektů najednou uzavře.
„Možná je to pro tuhle profesi smůla, ale já vůbec nemám kariérní uvažování. Nikdy jsem neměla potřebu budovat si nějakou kariéru,“ tvrdila. Místo dalšího seriálu opravuje starý statek
Velkou část energie teď Zedníčková věnuje bydlení. Před časem prodala předchozí dům a koupila starší statek na Berounsku, investovala do něj většinu svých peněz. Rozhodnutí to nebylo úplně jednoduché. Čekala ji rozsáhlá rekonstrukce, která se protáhla mnohem déle, než původně předpokládala.
Na opravách pracuje společně se svým partnerem a některé věci si zařizují sami. Část vybavení si nechali vyrobit dokonce na Bali. Na statku už sice bydlí, ovšem k úplnému dokončení stále něco chybí. Herečka před pár týdny například prozradila, že nemá ani všechny interiérové dveře. Zvláštní pozornost věnovala také japonské toaletě s dálkovým ovládáním.
„Hotovo nebude nikdy, to ani není u takhle velkého baráku možné. Tady je cesta cíl.“
Venkovský život jí evidentně vyhovuje. Má tři psy, věnuje se zahradě a pěstuje zeleninu ve skleníku. Nejde přitom o žádnou novou zálibu, k přírodě měla blízko už dříve. Na statku si může užívat klidu, který jí při neustálém přejíždění mezi divadly a natáčením chyběl.
Mohla mít kariéru v Německu, ale zůstala doma
Zajímavá je také její herecká minulost za hranicemi. Zedníčková totiž nebyla známá pouze českému publiku. Několik let účinkovala v populárním německém seriálu Forsthaus Falkenau. Německy se naučila velmi dobře už v dětství. Vyrůstala totiž převážně u prarodičů a na prázdniny jezdila za strýcem do Německa. Její rodina dokonce počítala s možností, že by tam jednou mohla odejít natrvalo.
„Když jsem byla malá, vyrůstala jsem u prarodičů, protože mamka jezdila s Černým divadlem. Babička sama mluvila pěti jazyky a plánovala, že kdyby režim v budoucnu přitvrdil, tak by mě ‚vykopli‘ do Německa,“ vzpomínala.
Zahraniční kariéra se jí nakonec nabízela, přesto dala přednost životu v Česku. Stejně to mají i její děti. Syn Mikuláš se věnuje jazzu a dcera Amélie Pokorná se vydala v jejích hereckých stopách.
Amélie se objevuje před kamerou a studuje vysokou školu. Mikuláš je jazzový pianista a loni se oženil. Nedávno se herečka navíc pochlubila další velkou rodinnou novinkou. Stala se totiž babičkou.
Zdroje: redakce, super.cz, extra.cz, idnes.cz