Blanka by si nejraději přála, aby se o jejím soukromí nikdo nedozvěděl. Jenže po honu se objeví na internetu článek, který ji pořádně zaskočí. Pozná v něm totiž sebe a Evžena. A co je horší, lidé kolem ní jejímu vysvětlení příliš nevěří.
Blanka v podání Lindy Ryboví a Evžen, kterého hraje Martin Finger rozhodně nepatří k párům, které by potřebovaly své soukromí vystavovat na odiv. Tentokrát se ale jejich společný zážitek stane tématem internetového článku, který si rozhodně za rámeček nedají.
Píše se v něm o dvojici, jejíž vášnivé milování skončilo pádem lesního posedu. Blance brzy dojde, o kom je řeč. A nejraději by se v tu chvíli propadla do země. Blanka by nejraději všechno popřela
Nejde přitom jen o samotný obsah článku. Blanka se musí vyrovnat také s tím, že lidé v jejím okolí začnou spojovat zveřejněný příběh právě s ní a Evženem. Její vysvětlení, že jde o pouhou pomluvu, jim nestačí. Místo aby se jí podařilo nepříjemnou záležitost rychle uzavřít, dostává se do ještě trapnější situace.
Blanka se asi svěří i své nejlepší kamarádce Veronice (foto: NextFoto)
Zveřejněný text navíc není žádným nevinným nedorozuměním.
Blanka ví, že se v něm píše o něčem, co se skutečně týká jí a jejího partnera. Jenže rozhodně nestojí o to, aby se o jejich intimních chvílích dozvídalo okolí. A už vůbec ne způsobem, který z nich udělá atrakci pro ostatní.
Na podobné situace přitom člověk jen těžko hledá správnou reakci. Když se Blanka začne bránit, může tím vzbudit ještě větší pozornost. Když bude mlčet, ostatní si zase mohou její mlčení vyložit po svém. Nezbývá jí než doufat, že zájem o celý příběh brzy opadne. Jenže zvědavost okolí bývá někdy mnohem vytrvalejší, než by si člověk přál.
Vztah s Evženem čeká další zkouška
Pro Blanku a Evžena je nepříjemná publicita další komplikací. Jejich vztah už má za sebou několik těžších období a oba dobře vědí, že soukromí je potřeba chránit. Tentokrát ale nemají situaci úplně ve svých rukou. Jakmile se jednou podobný příběh objeví na internetu, jen těžko mohou zabránit tomu, aby se o něm začalo mluvit.
Otázkou také zůstává, jak se k celé věci postaví Evžen.
Zatímco Blanka řeší především rozpaky a reakce okolí, pro něj může být nepříjemné už samotné zveřejnění takové historky. Ani jeden z nich si zřejmě nepředstavoval, že se jejich společný zážitek stane námětem k veřejným debatám. A pokud se do celé záležitosti začnou zapojovat další lidé, bude ještě obtížnější nechat ji za sebou.
A Blanka toho má na bedrech ještě víc. Lživý článek totiž není jedinou věcí, která ji po honu trápí. Zatím tak není jasné, co dalšího se stalo a jak moc to zasáhne její vztah s Evženem. Jedno je ale jisté. Blanka si tentokrát příliš klidné dny neužije. A pokud se lidé v jejím okolí rozhodnou přikládat internetovým řečem větší váhu než jejímu vlastnímu vysvětlení, čeká ji ještě několik hodně nepříjemných rozhovorů.
Zdroje: redakce, děj seriálu Ulice, idnes.cz