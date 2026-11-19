Berani budou chtít před svátky uzavřít starý spor, Panny si vyzkoušejí, jaké to je nechat část příprav na ostatních, a Vodnáře potěší setkání, které vůbec neměli v kalendáři. Co čeká vaše znamení v posledním měsíci roku? Beran (21. 3.–20. 4.)
Začátkem prosince vás může rozhodit poznámka, které byste jindy nevěnovali pozornost. Než na ni odpovíte, zkuste si ujasnit, jestli vás opravdu naštvala ona, nebo se jen ozvalo něco staršího. Kolem poloviny měsíce se naskytne příležitost jeden takový spor uzavřít. O svátcích vám nejvíc prospěje den, kdy si sami rozhodnete, jak ho strávíte.
Býk (21. 4.–21. 5.)
Při vánočních nákupech vás může zlákat představa, že ještě jeden dárek udělá pod stromečkem velký rozdíl. Nakonec ale nejspíš nejvíc potěší něco, co má osobní příběh. Kolem Vánoc se vám ozve člověk, s nímž jste se dlouho míjeli. Jestli stojíte o setkání, navrhněte rovnou konkrétní den. Po Novém roce byste se zase mohli oba vrátit ke svému obvyklému „někdy“.
Blíženci (22. 5.–21. 6.)
Pozvání se vám začnou scházet dřív, než vůbec stihnete vymyslet, kde chcete strávit svátky. Jednu společenskou povinnost klidně škrtněte a čas věnujte někomu, koho vídáte hlavně ve spěchu. V práci se před koncem roku může vrátit nápad, který na podzim zapadl. Tentokrát už budete vědět, koho s ním oslovit.
Rak (22. 6.–22. 7.)
Některé rodinné tradice milujete, u jiných už vám dochází trpělivost. Letos klidně navrhněte, aby se jedna návštěva přesunula nebo aby se o vaření postaral někdo jiný. Možná zjistíte, že ostatní mají pro změnu větší pochopení, než jste čekali. Mezi svátky vám udělá dobře setkání s člověkem, před kterým nemusíte předstírat, že máte všechno pod kontrolou.
Lev (23. 7.–22. 8.)
Plány na Silvestra se mohou změnit na poslední chvíli. Nejdřív se poohlédnete po stejně velkolepé náhradě, nakonec vás ale může víc bavit spontánní večer s pár lidmi, se kterými si máte co říct. V práci si dejte pozor, abyste v prosinci neslíbili za celý tým něco, co pak budete muset v lednu dohánět sami.
Panna (23. 8.–22. 9.)
Seznam úkolů vám pomůže dostat prosinec pod kontrolu. Ještě víc vám pomůže, když z něj dvě položky rovnou převezme někdo jiný. Doma zkuste říct konkrétně, s čím potřebujete pomoct. Povzdech nad tím, že je toho na vás moc, může okolí snadno přeslechnout. Mezi svátky se vám uvolní chvíle na něco, co jste celý podzim odkládali, protože to děláte jen pro radost.
Váhy (23. 9.–23. 10.)
Prosincový klid může narušit rozhovor, který jste dlouho odkládali, protože se na něj nikdy nezdála vhodná chvíle. Pokud jde o peníze, návštěvy nebo společné plány, začněte tím, co si přejete vy. Až pak hledejte kompromis. Ke konci měsíce vás může překvapit, jak snadno se jedna věc vyřeší, když se druhý konečně dozví, co vám na ní vadí.
Štír (24. 10.–22. 11.)
Ozvat se může někdo, s kým jste se rozešli ve zlém nebo od koho už jste žádnou zprávu nečekali. Nemusíte odpovídat hned. Pokud vás nakonec bude zajímat, co chce, zeptejte se přímo. Ke konci prosince budete mít chuť udělat si pořádek i jinde. Možná začnete skříní a skončíte u závazku, který už dlouho plníte jen ze zvyku.
Střelec (23. 11.–21. 12.)
První půlka prosince přeje oslavám i plánům na výlet. Než něco zaplatíte nebo rezervujete, zjistěte, kdo opravdu pojede. Ušetříte si dohadování, kdo s čím vlastně počítal. Po Vánocích vás může nadchnout nápad na změnu v práci nebo doma. Ještě před koncem roku si ho zkuste v malém vyzkoušet. Snáz poznáte, jestli vás bude bavit i v lednu.
Kozoroh (22. 12.–20. 1.)
Uzávěrky a resty vás mohou svádět k tomu, abyste si ještě na poslední týden roku naložili práci za dva. Vyberte si jednu věc, kterou opravdu chcete stihnout do Silvestra. Zbytku dejte konkrétní lednový termín. O svátcích vám udělá radost, když si někdo vzpomene na přání, o kterém jste se kdysi zmínili jen tak mimochodem.
Vodnář (21. 1.–20. 2.)
Nejpříjemnější prosincové setkání bude nejspíš to, které jste vůbec neplánovali. Z krátké zastávky u známých nebo náhodného setkání ve městě se může vyklubat dlouhý večer. Jestli doma chcete změnit nějakou vánoční tradici, řekněte to včas. Nový nápad se prosazuje snáz, dokud kvůli němu ostatní nemusejí na poslední chvíli měnit plány na Štědrý den.
Ryby (21. 2.–20. 3.)
Prosinec vám připomene člověka, který vám chybí. Stačit může písnička nebo recept, který jste po letech vytáhli ze zásuvky. Jestli máte komu zavolat a tu vzpomínku s ním sdílet, udělejte to. Mezi svátky si nechte jeden večer volný. Možná právě tehdy dostanete chuť vrátit se k něčemu, co jste dřív rádi dělali a na co v poslední době nezbýval čas.
Zdroj: redakce, astrology.com, horoscope.com