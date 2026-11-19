Tři chlapi v jednom bytě, rozpadlé vztahy a tramvaják, který jim dal šanci začít znovu. Z téhle sestavy vznikla pohodová komedie. Pak ale Adama zabil padající truhlík a v poslední minutě finále se hrdina Marka Lambory zase objevil. Některým divákům zázrak pokazil dojem z celého seriálu, jiní se po oznámení další série těší, co bude dál.
Adam (
Marek Lambora), Hynek ( Filip Březina) a Lukáš ( Václav Matějovský) se sešli v bytě ve chvíli, kdy se jim vlastní životy sypaly pod rukama. Řešili vztahy, bydlení a průšvihy, z nichž si občas mohli leda udělat legraci. Střechu nad hlavou jim poskytl tramvaják Mirek ( Tomáš Jeřábek) a přivedl k nim i Julii ( Michaela Petřeková). Právě její sbližování s Adamem se stalo hlavním tématem posledních dílů.
Jenže pak na Adama spadl truhlík. Ještě o pár dílů dřív by podobná nehoda klidně skončila nadávkami a historkou, kterou by mu kluci připomínali u snídaně. Tentokrát ale Adam zemřel.
Sotva měli diváci čas tu změnu strávit, objevil se v poslední minutě znovu. Právě tenhle skok od komedie přes smrt až k zázraku byl pro část publika důvodem, proč jim závěr připadal přinejmenším podivný. Od pohodového seriálu málokdo čeká scénu, v níž dvě děti pláčou, protože přišly o tátu. O co Mirkovi vlastně jde?
Mirek totiž postavil Adama před volbu. Nabídl mu, že se může vrátit mezi živé, pokud bude žít jinde, daleko od svých blízkých.
Když se Adam v závěru znovu objevil, stačil jediný Mirkův pohled a část diváků měla jasno. Bývalý manažer na nabídku kývl a s podmínkou si poradil po svém. Jiní se i po závěrečných titulcích ptali, na čem se ti dva vlastně dohodli a jaký smysl měl takový konec.
poznamenala v diskusi jedna z divaček. Jiné se na Mirkovi líbilo, jak nenápadně jeho role Boha do příběhu zapadala. Diváci tak mohli přemýšlet, co všechno má obyčejný řidič tramvaje ve své moci. Adamova smrt pod padajícím truhlíkem a jeho následný návrat jí už ale připadaly zbytečné. V komentářích padlo i přirovnání k Dallasu. „V tom případě to není Bůh, ale kouzelný dědeček,“ Natáčení Božího plánu si herci patrně užili (foto: se souhlasem TV Nova) Jedni nad finále kroutí hlavou, druzí vyhlížejí další řadu
Jiní diváci vzali závěr jako pohádku pro dospělé. Mirkovy schopnosti jim do příběhu zapadaly a měli radost, že se Adam vrátil. Někteří ale čekali, že Mirek rovnou vrátí čas, aby Adamovi blízcí celou tu hrůzu vůbec nemuseli prožít.
Chtěl snad tímhle Adamovi připomenout, že život může skončit během jediné vteřiny? Pokud ano, dost krutou lekci uštědřil i lidem kolem něj. Jak se s tím má srovnat Julie, která Adama našla a volala mu pomoc? A co jeho děti, které už jednou oplakaly tátu? Adam je zpátky, ale vzpomínky na to, co se stalo, jeho blízkým zůstaly.
Na konci epizody přišlo navíc oznámení další série.
Záhada kolem Mirkovy dohody s Adamem tak ještě může dostat vysvětlení. A s ní i otázka, kterou finále otevřelo pro diváky, jimž seděl původní humor. Vrátí se Boží plán ke třem chlapům, kteří si v jednom bytě dávají život dohromady, nebo bude mít Mirek pro každý větší průšvih po ruce zázrak? A bude z Roberta Lamy nakonec opravdu ten ďábel?
Zdroj: redakce, TV Nova, seriál Boží plán, Facebook