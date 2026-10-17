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Senátorem v obvodu Pelhřimov bude Med (ODS), získal 61,84 procenta hlasů

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Senátorem ve volebním obvodu Pelhřimov bude Ladislav Med (ODS), má 61,84 procenta hlasů. Druhý Michal Kozár (ANO) dostal 38,15 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 23,42 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 45,89 procenta.
Senátorem v obvodu Pelhřimov bude Med (ODS), získal 61,84 procenta hlasů

Senátorem v obvodu Pelhřimov bude Med (ODS), získal 61,84 procenta hlasů

Zdroj: ODS
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 14:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

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