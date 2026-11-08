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První dny nemoci zkrátí výplatu i v roce 2027. Šedesát procent se nepočítá z celé mzdy

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Zaměstnanec, který v roce 2027 onemocní, nebude za první dva týdny dostávat běžnou mzdu ani šedesát procent své obvyklé čisté výplaty. Náhrada se vypočítává z upraveného průměrného hodinového výdělku a hradí se za zameškané pracovní hodiny. Od ledna se zvýší hranice používané při výpočtu, základní princip však zůstane zachovaný. Rozdíl v příjmu proto závisí nejen na délce nemoci, ale také na rozvrhu směn a výdělku v předchozím období.
Ilustrační obrázek.

Ilustrační obrázek.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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