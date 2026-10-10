Sčítání hlasovacích lístků šlo v Praze pomalu. STAN vyhrál těsně před Spolu

STAN má 23,17 procenta, Spolu pro Prahu (ODS a TOP 09) 22,05, Praha sobě přes 17,91, ANO 14,36 a Piráti 9,38. Ostatní uskupení jsou pod hranicí pěti procent včetně SPD, které tak ze zastupitelstva vypadlo.
Nejdéle se čekalo na výsledky v Praze 5 a to až do zmíněných sedmi ráno.
„Těším se na to koaliční vyjednávání. Jsme zvyklí si věci nejdříve pečlivě odpracovat a pak hledat spojence. Často věci, které jsou napsané na papíře, pak nějak neplatí. Bezesporu v textech blízkost nějaká je. Považujeme městské bydlení za velmi důležité. Unesli jsme obrovské množství útoků na tenhle princip. Určitě s tím budeme chtít pokračovat. Jak řekl Vítek, budeme chtít pokračovat ve vyjednávání se Spolu, Piráti a Praha sobě,“ řekl na tiskové konferenci kandidát STAN na primátora Petr Hlaváček.
Aktuálně je náměstek primátora pro rozvoj, nevyloučil ale, že by si STAN pod křídla vzal i dopravu.
„Je to určitě jedno z témat ve vyjednávání. Máme zcela jasno a pevnou pozici v plánování toho, jak má vypadat dopravní infrastruktura. Je to pozice, o kterou mají zájem další aktéři. Bude to téma. Přeju si, aby dokázal vytvořit demokratickou koalici,“ dodal Hlaváček. Doplnil, že koalici s ANO si nedovede představit.
To naopak nevyloučil lídr aktuálně druhého Spolu Tomáš Portlík (ODS). „Jsem k tomu velmi skeptický, uvidíme, jaký bude volební výsledek, co všechno z toho budeme schopni vytvořit a dát dohromady. S Piráty bychom si od sebe rádi odpočinuli a myslím, že je to vzájemné. Zároveň chci koalici takovou, aby z jakékoliv strany nebyla vydíratelná. Aby měla silný mandát,“ řekl Portlík novinářům.
Tereza Nislerová, kandidátka Pirátů na primátorku, naopak koalici se Spolu nevyloučila. Právě s nimi se však Piráti podle ní rozcházejí v přístupu k bytové krizi. „U Spolu vidíme spíš tendenci k tomu, že všechno vyřeší trh, že se musí více stavět a že to bude stačit. Ale tato řešení se v praxi nepotvrdila,“ uvedla Nislerová.
Zároveň připustila, že by v případě účasti Pirátů ve vedení města chtěla získat gesci bydlení, případně ji svěřit některému ze svých nejbližších kolegů. Konkrétní rozdělení funkcí však podle ní zatím není na stole.
Spolu, STAN i Piráty považuje za možné koaliční partnery i předseda Prahy sobě Adam Scheinherr. Redakci Pražské Drbny sdělil, že vyjednávat chce ještě dnes a ostatním lídrům zavolá.
„Jsme připraveni jednat o možné spolupráci se všemi, se kterými najdeme shodu na konkrétních programových prioritách. Nejde nám o politické funkce za každou cenu, ale o možnost prosazovat řešení, která Praze a Pražanům skutečně pomohou," uvedl lídr ANO Jan Hušbauer.