Sběratelé šílí po těchto starých cukřenkách. Nabízejí až 4 000 za kus

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Kdo by si nepamatoval ty slavnostní chvíle? Babička vytáhla z příborníku něco zvláštního, otřela to utěrkou do lesku a postavila doprostřed ubrusu. Řeč je o secesní cukřence, která bývala pýchou československých domácností. Jemný porcelán nebo ručně foukané sklo, tvarované ouško, třpytivé víčko a rostlinné motivy s plynulými křivkami. Pro hospodyňku to byla vizitka vkusu, pro nás děti věc, kterou jsme obdivovali zpovzdálí.
Tehdy stála pár korun československých, často byla svatebním darem nebo dědictvím po prababičce. Dnes ji lidé nacházejí při vyklízení půd, chalup a starých skříní. Mnozí zůstanou stát s otevřenou pusou, protože v rukou drží malé mistrovské dílo, které dokáže proměnit i moderní interiér v kus staré Prahy.
České řemeslo, které dobylo svět
Na přelomu 19. a 20. století patřily české sklárny a porcelánky k absolutní světové špičce. Jména jako Moser, Loetz, Meyr’s Neffe nebo Royal Dux dodnes rezonují mezi sběrateli po celém světě. Jejich výrobky se vyznačovaly precizním zpracováním i smyslem pro detail, a cukřenka na stole tak vypovídala o kultivovanosti celé rodiny.
Mistři používali techniky, které dnes budí respekt: vrstvené přejímané sklo, ruční malbu ryzím zlatem nebo magicky zářící uranové sklo, které pod UV lampou svítí jedovatě zeleně. Z obyčejné nádoby na cukr se tak stalo malé umělecké dílo. Pro sběratele je dnes takový kus kouskem středoevropského užitého umění, někdy dokonce svatým grálem sbírky.
Jak poznat, že držíte v ruce originál
Než cukřenku nabídnete dál, otočte ji dnem vzhůru. Zásadní je značení na spodní straně, tištěné nebo vtlačené znamení slavné manufaktury zvyšuje hodnotu výrazně. Hledejte také puncovní značky na kovovém montování či víčku. Pokud jde o puncované stříbro nebo masivní alpaku, cena letí nahoru. Rozhoduje i stav: bez oťuků, bez vlasových trhlinek a hlavně s původním víčkem. Kompletní kus je pro sběratele mnohem víc než krásný, ale neúplný.
Jak uvádí znalec starožitností a užitého umění z aukčního portálu: „U secesního a art deco užitkového porcelánu či skla určuje skutečnou hodnotu v řádu tisíců korun výhradně autorský návrh, vynikající stav glazury, kompletnost víčka a ověřitelná značka renomované manufaktury. Sériová produkce bez známého značení má sice krásný retro půvab, ale slouží především jako dekorace.“
Kolik dnes za babiččinu cukřenku dostanete
Běžné kusy bez značení se pohybují v řádu několika stovek korun. Jenže vzácné autorské modely od prémiových značek nebo kousky s kvalitním stříbrným kováním se na sběratelských aukcích draží za 3 000 až 4 000 Kč i více. Na Aukru je o zachovalé secesní kousky stále živý zájem a dobře popsaná a nafocená položka si své kupce najde rychle.
Atmosféru mezi nadšenci shrnuje komentář ze sběratelské diskuse na Aukru: „Kdo má štěstí a najde na půdě značkový Moser nebo secesní sklo od Loetze, ten ty čtyři tisíce bez problému dostane. Je skvělé, že lidi začínají objevovat krásu starého řemesla a nenechají tyto poklady chátrat v krabicích.“
Takže až budete příště na chalupě, nahlédněte do příborníku i do zaprášené krabice na půdě. Opatrně kousek očistěte, zkontrolujte spodní stranu a klidně si ho na chvíli postavte na stůl jako kdysi babička. Možná držíte kus poctivé české historie, který potěší nového majitele a vám přinese nečekanou odměnu. A co vy, máte doma po prababičce podobný poklad?
Zdroje článku: musee-mccord-stewart.ca, orau.org, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský