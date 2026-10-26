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Sběratelé šílí po těchto starých cukřenkách. Nabízejí až 4 000 za kus

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Dennívýzva
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Vzpomínáte na nedělní odpoledne u babičky, vyšívaný ubrus a lesklý předmět, na který jste nesměli sáhnout? Možná ho máte dodnes na chalupě v krabici. Sběratelé za něj dnes platí tisíce korun. Poznáte, co přesně to je?
Sběratelé šílí po těchto starých cukřenkách. Nabízejí až 4 000 za kus

Sběratelé šílí po těchto starých cukřenkách. Nabízejí až 4 000 za kus

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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