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Kolik bere zubař v Česku? Z jeho měsíčního příjmu vám spadne brada

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Dennívýzva
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Účet u zubaře budí představu zlatého dolu. Oficiální čísla ale ukazují, že realita je jiná a jeden údaj překvapí.
Kolik bere zubař v Česku? Z jeho měsíčního příjmu vám spadne brada

Kolik bere zubař v Česku? Z jeho měsíčního příjmu vám spadne brada

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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