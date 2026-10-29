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Toto sklo československé výroby dnes sběratelé vykupují za desetitisíce. Lidé nad 60 ho mají doma běžně

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Dennívýzva
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Pamatujete si ty těžké skleněné kousky, které za Husáka zdobily každý obývací pokoj a chalupu? Stály pár korun, dnes za ně sběratelé platí tisíce. Víte, co máte doma na polici?
Toto sklo československé výroby dnes sběratelé vykupují za desetitisíce. Lidé nad 60 ho mají doma běžně

Toto sklo československé výroby dnes sběratelé vykupují za desetitisíce. Lidé nad 60 ho mají doma běžně

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 15:30

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