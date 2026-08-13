Salát na chlebíčky, který hosty zmate i pobaví: Rybí chuť, kuřecí tajemství

Tenhle salát jsem ochutnala poprvé na rodinné oslavě a vůbec jsem netušila, co z toho vzejde. Kuřecí prsa uvařená v octovém nálevu s kořením dostanou překvapivě jemnou, lehce nakyslou chuť. Rybí salát to připomíná dost. A přitom v něm žádná ryba není. Moje sestřenice, která ryby odmítá od dětství, si přidala dvakrát. To byl pro mě celkem jasný signál.
Od té oslavy ho dělám docela pravidelně. Nejčastěji na večírek, nebo prostě jako
, ke které stačí krajíc chleba. rychlou večeři Rozhodující je nálev: ocet, bobkový list, nové koření a celý pepř udělají z kuřecích prs něco, co by člověk od bílého masa nečekal. Maso se tou aromatickou kyselostí nasákne a po natrhání na vlákna má strukturu, která v majonézovém salátu funguje velmi dobře. Přidejte Moravanku a cibuli nakrájenou na tenké proužky a máte hotovo.
Můj tip zní: Maso po uvaření nenechávejte jen tak vychladnout v nálevu na lince. Přikryjte hrnec a nechte ho stát aspoň 15 minut, než ho vyndáte. Zůstane šťavnatější a ještě o trochu víc přejme tu octovou aromatiku, která celý salát drží pohromadě. Pak ho teprve přesuňte na talíř a nechte úplně vychladnout před trháním. Recept na falešný rybí salát z vařených kuřecích prsou
Z jedné dávky vznikne mísa salátu pro čtyři osoby jako příloha, nebo pro dva jako hlavní chod. Nejlepší je druhý den, kdy se chutě propojí. Pokud tedy do té doby něco zůstane.
Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina aktivní práce, pak chlazení Ingredience k přípravě
Salát: 400 g kuřecích prsou 250 g majonézy 200 g Moravanky (sterilovaná zeleninová směs) 1 středně velká cibule sůl a pepř dle chuti
Aromatický nálev: 1 litr vody 170 ml octa (klasický lihový) 1 bobkový list 5 kuliček nového koření 5 kuliček černého pepře špetka soli Postup přípravy kuřecího salátu s majonézou
1. Do většího hrnce nalijte
1 litr vody, přidejte 170 ml octa, bobkový list, nové koření, celý černý pepř a špetku soli. Přiveďte k varu na středním plameni. Nálev má jen bublat, ne se rozběhnout do prudkého varu.
2. Do vroucího nálevu vložte
kuřecí prsa vcelku. Stáhněte plamen a vařte 20 až 25 minut, dokud maso nezměkne. Správně uvařené prso jde snadno propíchnout vidličkou a šťáva z vpichu je čirá, ne narůžovělá.
3. Hotové maso vyjměte z nálevu. Přikryjte ho a nechte
15 minut odpočinout. Pak ho přesuňte na talíř a nechte úplně vychladnout. Klidně i dvacet minut v lednici, ať se s ním pak lépe pracuje.
4. Vychladlé
kuřecí prso natrháme na vlákna nebo nakrájíme na menší kusy. Trhání bývá lepší, protože maso má pak hrubší, nepravidelnější texturu, která v salátu líp drží majonézu a víc připomíná konzistenci rybího masa.
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5.
Moravanku sceďte přes sítko a nechte chvíli okapat. Zbytečná tekutina by salát ředila a majonéza by se pak hůř spojovala.
6.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na co nejtenčí proužky nebo půlkolečka. Pokud vám vadí ostřejší chuť syrové cibule, přelijte ji na minutu vroucí vodou a pak slijte. Ztratí štiplavost, ale zůstane jí struktura.
7. Do velké mísy dejte
natrhané maso, scezenou Moravanku a připravenou cibuli. Osolte a opepřete podle chuti. Jen opatrně, Moravanka i majonéza jsou samy o sobě slané, takže je lepší ochutnávat postupně. Ještě majonézu a promíchat
8. Přidejte
250 g majonézy a vše důkladně promíchejte, aby se všechny kousky rovnoměrně obalily. Salát má být krémový, ne utopený v majonéze. Když se vám bude zdát suchý, přidejte lžíci nebo dvě navíc.
9. Mísu zakryjte potravinářskou fólií nebo salát přesuňte do uzavíratelné nádoby a dejte ho do lednice aspoň na
2 hodiny, ideálně přes noc. Druhý den bývá výrazně lepší, chutě se sjednotí a maso se ještě trochu nasákne majonézou. Podávejte vychlazené s chlebem nebo pečivem. Foto: magnific, Kuřecí prsa do salátu Tipy redakce: Záměna Moravanky: Pokud Moravanku neseženete, sáhněte po sterilované okurkové směsi, nakládané paprikové zelenině nebo obyčejném sterilovaném hrášku s mrkví. Každá varianta dá salátu trochu jiný charakter, ale základ zůstává stejný. Lehčí verze: Plnotučnou majonézu lze z poloviny nahradit bílým jogurtem nebo zakysanou smetanou. Salát bude méně kalorický a dostane lehce nakyslý nádech, který k octovému masu překvapivě sedí. Skladování: V uzavřené nádobě v lednici vydrží salát bez problémů 3 dny. Před podáváním ho promíchejte, majonéza se může trochu usadit na dně. Nálev nevyhazujte: Zbylý aromatický nálev po vaření masa se dá použít jako základ do polévky nebo na vaření brambor. Má výraznou kořeněnou chuť a byla by škoda ho slít do dřezu.
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