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Fazolový salát, který připravíte za čtvrt hodiny

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Fazole patří mezi nejsytější luštěniny, jaké v kuchyni máte k dispozici. Tento recept z nich dělá zavařený salát, který přežije v komoře celou zimu a v okamžiku, kdy nemáte čas vařit, zachrání oběd i večeři. Stačí otevřít sklenici, přidat krajíc chleba a máte hotovo.
Fazolový salát

Fazolový salát

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Fazolový salát, který připravíte za čtvrt hodiny
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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