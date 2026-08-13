Ani sůl, ani pepř: pečené kuře bude mít kůžičku jako sklo, když ho před pečením potřete 1 věcí

Kuře jde do trouby, voní na celý byt, a stejně z něj nakonec vyleze zplihlá kůže, co se táhne jako guma. Většina lidí přitom hledá vinu ve špatném koření nebo v tom, že málo solili. Za sklovitě křupavou kůrčičku ovšem nemůže ani sůl, ani pepř. Rozhoduje jedna nenápadná věc, kterou máte nejspíš ve spíži hned vedle mouky.
Za křupavou kůrku sůl ani pepř nemůžou
Sůl a pepř kuře ochutí, samotnou kůži ale křupavou neudělají. Za měkkou a bledou kůži může skoro vždycky voda, která zůstane na povrchu masa. Vlhký povrch se v horké troubě nejdřív obalí vlastní párou a teprve potom se začne opékat, takže výsledkem bývá světlá kůže bez jediného křupnutí.
První krok proto nemá se solí nic společného. Kuře po vyjmutí z obalu důkladně osušte papírovými utěrkami, a to i uvnitř dutiny. Čím sušší povrch, tím rychleji se kůže začne opékat. Tohle samo o sobě výsledek zlepší, jenže na kůži jako sklo to ještě nestačí.
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Tou jednou věcí, která kůži promění, je obyčejný prášek do pečiva. Stačí vetřít jeho malé množství do osušené kůže a zbytek obstará chemie. Není náhoda, že po stejné ingredienci sahají i profesionální kuchyně, kde chtějí kůži tak křehkou, až se láme.
Prášek do pečiva obsahuje jedlou sodu, tedy zásaditou látku. Jakmile se dostane na povrch kuřete, zvýší jeho pH, a právě po tom křupavá kůrka touží. Můžete použít i samotnou jedlou sodu, s tou to ale musíte hlídat ještě víc, aby jí nebylo moc.
Proč se kůže po prášku láme jako sklo
Zásadité prostředí na povrchu kůže naruší bílkovinné vazby. Bílkoviny se stáhnou pevněji k sobě, vytlačí z kůže zbytkovou vlhkost a povrch tím vysychá rovnoměrně po celé ploše. Vzniká tenká, sklovitě křehká vrstva, která při zakousnutí praská.
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Vyšší pH má ještě druhý efekt. Kůže hnědne rychleji a stejnoměrněji, takže se zlatavá barva objeví dřív a maso pod ní se nestihne vysušit na troud. Kombinace obojího dělá ten rozdíl mezi ochablou kůží a kůrkou, co pořádně křupe.
Jak prášek na kuře použít
Postup je jednoduchý a nezabere víc než pár minut navíc:
Kuře dokonale osušte uvnitř i zvenku. Malé množství prášku do pečiva, řádově lžičku na celé kuře, klidně smíchejte se špetkou soli pro chuť. Směs pak rukama rozetřete rovnoměrně po celé kůži. Ideálně nechte kuře pár hodin, klidně přes noc, odležet v lednici nezakryté. Chladný suchý vzduch povrch ještě víc vysuší. Pak ho dejte péct jako obvykle.
Jedno pravidlo je ale zásadní. S práškem to nepřehánějte. Příliš velká dávka jedlé sody by kůži dodala nepříjemně mýdlovou pachuť, takže špetka až lžička na celé kuře je akorát.
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I zázračná ingredience potřebuje správné podmínky. Nechte pekáč otevřený, protože jakmile kuře přiklopíte nebo zabalíte do alobalu, vlhký opar nemá kam unikat a povrch kůže zase zvláční. V poslední půlhodině už kuře nechte být a přestaňte ho polévat vypečenou šťávou, natož vodou. Všechno, co není čistý tuk, kůrku jenom rozmočí.
Přehledně shrnuje, co kůži pomáhá a co jí naopak škodí, následující tabulka:
Co ovlivňuje kůrku Kůži pomáhá Kůži škodí Povrch kuřete důkladně osušený uvnitř i zvenku mokrý a vlhký Prášek do pečiva špetka až lžička na celé kuře příliš velká dávka a mýdlová pachuť Pečení v odkryté troubě pod poklicí nebo alobalem Polévání jedině tukem, máslem nebo sádlem vodou nebo nemastnou tekutinou Přečtěte si také: Zapomeňte na mouku i vejce. Bramborové knedlíky drží tvar díky 1 přísadě, kterou má doma každá kuchařka ze školní jídelny
V posledních minutách troubu přitopte někam k 200 až 220 stupňům, případně přepněte na horký vzduch. Povrch díky tomu chytne sytější zlatou barvu a zpevní se do křehka, jen kuře v tu chvíli nespouštějte z očí, aby vám nezačalo tmavnout přes míru. Kdo chce vedle křupavosti i plnější chuť a lesk, může kůži před pečením ještě potřít rozpuštěným máslem nebo sádlem. Polévání vodou ovšem vynechte úplně.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-upect-kure-s-krupavou-kurcickou-7-zasad-pro-dokonaly-vysledek/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-upect-kure-s-krupavou-kuzi-osuseni-masa-maslo, https://pikant.cz/tipy-triky/923-podlevanim-kurete-krupave-kurcicky-nedocilite-mnohem-lepsi-je-kure-nalozit-a-potirat-ho-rozpustenym-maslem.html, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-volny-cas-bydleni/304783/6-triku-jak-upect-stavnate-kure-s-bozsky-krupavou-kuzickou.html, https://vitalweb.cz/200/chemie-v-kuchyni-jak-funguje-kyprici-prasek-a-co-se-deje-pri-kynuti