Koláč s mandarinkami, který dá tvarohu novou šanci a ke kávě přinese svěží náladu

Jsou recepty, ke kterým se člověk pořád vrací. Tenhle hrnkový koláč s mandarinkami a tvarohem peču od chvíle, kdy mi ho ukázala kamarádka jednoho unaveného pátečního odpoledne. Přinesla ho zabalený v utěrce, ještě vlažný, a já si tehdy říkala, že v tom musí být nějaký chyták. Nebyl. Žádné vážení, žádný mixér, žádné čekání, jestli těsto vůbec vyběhne. Jen hrnek, mísa, trouba a výsledek, který působí, jako by zabral celé dopoledne.
Od té doby je tohle spíš jistota než recept. Nahlásí se návštěva na poslední chvíli?
Hrnek. Děti chtějí něco sladkého a času je půl hodiny? Hrnek. z plechovky mám doma skoro pořád – jsou Mandarinky šťavnaté, stejně sladké a člověk s nimi nic neřeší. Tvaroh z vaničky se pak na těstě rozloží do krémových míst, která se při pečení lehce zatáhnou a zůstanou vláčná.
Můj tip zní: Tvaroh na koláč předem nevymačkávejte ani nenechávejte okapávat. Právě jeho přirozená vlhkost udělá střed koláče krémový a vláčný. Když ho vysušíte, zmizí ten rozdíl mezi lehkým těstem a měkkou tvarohovou vrstvou, kvůli které po něm většina lidí sáhne jako první. Recept na vláčný hrnkový koláč s mandarinkami a tvarohem
Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina Ingredience k přípravě
Těsto: 1 hrnek hladké mouky 1 hrnek polohrubé mouky 1 hrnek cukru krupice 1/2 hrnku oleje (slunečnicový nebo řepkový) 1 hrnek mléka 1 vejce 1 sáček vanilkového cukru 1 sáček kypřicího prášku do pečiva
Na tvarohovou a ovocnou vrstvu: 1 vanička tvarohu (měkkého, polotučného, cca 250 g) 1 plechovka mandarinek v nálevu (cca 314 ml) Postup přípravy mandarinkového koláče s tvarohem pomocí hrníčku
1. Troubu předehřejte na
180 stupňů. Funguje horkovzduch i klasické pečení, ale u klasiky bývá koláč o něco rovnoměrnější a povrch se tolik nevysuší. Plech vyložte pečicím papírem, případně vymažte tukem a lehce poprašte moukou.
2. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, polohrubou mouku, cukr krupici a kypřicí prášek. Suché suroviny promíchejte metlou. Není to zbytečný krok — prášek do pečiva se tak rozptýlí rovnoměrně a těsto pak vyběhne po celé ploše, ne jen někde uprostřed.
3. Přidejte
vejce, olej, mléko a vanilkový cukr. Všechno promíchejte do hladkého těsta. Stačí lžíce nebo metla, mixer není potřeba. Těsto má být spíš řidší, podobné tomu na lívance. Když bude husté, přilijte trochu mléka.
4. Těsto nalijte na připravený plech a rozetřete ho až do rohů. Vrstva má být zhruba centimetr a půl vysoká, při pečení ještě nabude.
5. Otevřete
plechovku mandarinek a nálev slijte stranou – klidně do skleničky, dá se použít třeba do čaje. Mandarinky nechte krátce okapat na papírové utěrce, ať na těsto nepustí zbytečně moc tekutiny najednou.
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6. Na těsto rozkládejte lžičkou kousky
tvarohu. Není potřeba ho uhlazovat do roviny. Právě ty nepravidelné hrudky při pečení vytvoří krémová místa, která jsou na tomhle koláči asi nejlepší. Tvaroh dejte po celé ploše, ať má každý kousek svůj podíl. Na tvaroh rozložte mandarinkové plátky
7. Dejte jich klidně víc, těsto to unese. Při pečení se ovoce trochu smrskne, takže koláč pak nepůsobí chudě. Plátky můžete lehce zatlačit do tvarohu, aby při krájení tolik neujížděly.
8. Plech vložte do předehřáté trouby a pečte
35 až 45 minut. Záleží na troubě, takže po třiceti minutách už stojí za to sledovat barvu. Povrch má být zlatavý a okraje by se měly začít lehce oddělovat od papíru.
9. Hotovost koláče ověřte
špejlí nebo dřevěnou tyčinkou. Zapíchněte ji do středu koláče, ne do tvarohového místa, tam bude vždycky vlhčeji, a vytáhněte. Když je čistá nebo má jen pár drobků, je hotovo. Mokrá špejle znamená ještě pět až deset minut v troubě.
10. Upečený koláč nechte na plechu chladnout
alespoň 20 minut, než ho začnete krájet. Horký se trhá a tvaroh ještě není dost pevný. Podávejte ho nakrájený na čtverce nebo obdélníky, případně lehce pocukrovaný moučkovým cukrem. Foto: Cooky.cz, Koláč s mandarinkami Tipy redakce: Hrnek jako míra: Po celou dobu používejte jeden a tentýž hrnek — ideálně běžný čajový, asi o objemu 250 ml. Nejde o přesný mililitr, ale o to, aby všechny suroviny držely stejný poměr. Tenhle recept je psaný tak, aby fungoval i bez kuchyňské matematiky. Záměna oleje za máslo: Jestli chcete výraznější chuť, vyměňte olej za rozpuštěné máslo ve stejném množství. Máslo dodá těstu jemnější tón, ale koláč pak nebývá tak dlouho vláčný. Nejlepší je sníst ho do druhého dne. Tvaroh s příchutí: Místo klasického tvarohu z vaničky můžete vzít vanilkový nebo citronový. Prodává se hotový, v malých vaničkách, a koláči dodá trochu jiný posun bez jakékoliv další práce. S mandarinkami funguje citronová verze obzvlášť dobře. Variace s jiným ovocem: Mandarinky z plechovky lze vyměnit za broskve nebo hrušky, také z konzervy. Funguje i čerstvé ovoce, ale vybírejte druhy, které nepustí moc šťávy. Borůvky nebo maliny jsou bezpečná volba, jahody už těsto trochu rozmáčí.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz