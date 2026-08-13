Retro buchty, které nestárnou: Povidlová sladkost, tvarohová jemnost a vůně z trouby

Kynuté buchty patří k receptům, které doma vytahuju hlavně o víkendu, když je chuť na něco poctivého a voňavého. Tyhle buchty s tvarohem a povidly připravuju z jemného těsta s trochou citronové kůry, po upečení je potírám rozpuštěným máslem s rumem a právě to jim dává měkkost i hezkou vůni. Jsou syté, přitom z běžných surovin.
Na buchtách mám ráda hlavně to, že
nejsou složité. Jen si berou čas na kynutí, nic víc. Když se těsto dobře propracuje a dostane svou hodinu klidu, vrátí to měkkou střídkou a nadýchaným výsledkem.
Můj tip zní: Náplň nedávám po lžících všude, ale vždycky doprostřed v menší hromádce. Při pečení pak méně vyteče a buchty zůstanou hezky uzavřené. Buchty jako stálice české kuchyně
Buchty s tvarohem, povidly,
nebo marmeládou patří mezi klasiku, která se v českých domácnostech drží už celé generace. Právě spojení mákem kynutého těsta a sladké náplně je na nich nejpřitažlivější. Jsou slavnostní, ale nijak okázalé. Hodí se k nedělní kávě, na chalupu i jako sladší večeře, kterou si člověk klidně dá s hrnkem kakaa. Recept na vláčné domácí buchty s tvarohem a povidly
Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: přibližně 16 buchet Ingredience pro přípravu
Těsto: 500 g polohrubé mouky 1 kostka čerstvého droždí 250 ml mléka 120 ml oleje 100 g cukru 1 balíček vanilkového cukru 1 ks vejce 1 špetka soli 1 lžička citronové kůry nebo pár kapek citronové šťávy
Náplň a dokončení: 250 g měkkého tvarohu 2 až 3 lžíce cukru podle chuti 1 balíček vanilkového cukru do tvarohu 150 až 200 g povidel 50 g másla 1 až 2 lžíce rumu Postup přípravy kynutých buchet plněných tvarohem a povidly
1. Do vlažného
mléka rozdrobte droždí, přidejte lžíci cukru a nechte vzejít kvásek. Zabere to asi 10 minut. Na povrchu by měl napěnit a zvětšit objem.
2. Do větší mísy nasypte
polohrubou mouku, zbytek cukru, vanilkový cukr a sůl. Přidejte vejce, olej, citronovou kůru a nakonec hotový kvásek.
3. Vypracujte hladké
kynuté těsto. Můžete ručně i robotem, ale pár minut navíc mu neškodí. Správně zpracované těsto je pružné, nepřilne přehnaně ke stěnám mísy a drží pohromadě.
4. Mísu přikryjte utěrkou a nechte těsto kynout alespoň
1 hodinu na teplém místě. Mělo by zhruba zdvojnásobit objem. Když spěchám, dávám ho blíž k lehce vyhřáté troubě, ale ne přímo na horko. Mezitím si připravte náplně
Babiččiny buchty s povidly ze staré pekařské školy: Potěší nadýchaným těstem a chutnou náplní
5.
Tvaroh rozmíchejte s cukrem a trochou vanilkového cukru do jemného krému. Povidla nechte tak, jak jsou, případně je krátce promíchejte, pokud jsou příliš hustá.
6. Vykynuté těsto přendejte na lehce pomoučněnou plochu a rozdělte na stejné kousky. Každý kousek rozplácněte do placičky. Doprostřed dejte lžičku
tvarohu nebo povidel.
7. Těsto pečlivě uzavřete, aby náplň při pečení nevytekla. Spojem dolů skládejte buchty do vymazaného nebo pečicím papírem vyloženého plechu. Mezi jednotlivými buchtami nechte jen malou mezeru, při kynutí a pečení se spojí.
8. Naskládané buchty nechte ještě asi
15 minut dokynout. Právě tenhle krátký odpočinek dělá hodně. Buchty pak nebývají těžké a v troubě lépe naskočí. Troubu předehřejte na 180 °C
9. Plech vložte do střední části trouby a pečte asi
35 minut, dokud buchty nezezlátnou. Každá trouba peče trochu jinak, takže posledních pár minut je lepší hlídat.
10. Po upečení nechte v kastrůlku rozpustit
máslo, přilijte rum a ještě horké buchty touto směsí potřete. Díky tomu zůstanou měkké, voňavé a povrch nebude osychat.
11. Buchty podávejte vlažné i úplně vychladlé. U nás doma se jí nejčastěji ke kávě nebo kakau, ale klidně obstojí i druhý den ke snídani. Skladujte je přikryté, aby neokoraly.
Foto: Cooky.cz, Kynuté buchty Rady Pokud chcete mít buchty opravdu stejné, rozdělte těsto nejdřív na poloviny a pak na menší díly. Plech pak působí úhledněji a peče se rovnoměrněji. Tvarohová náplň by neměla být řídká. Když je moc volná, přimíchejte lžičku dětské krupičky nebo trochu strouhanky. Povidla fungují dobře i s trochou rumu nebo špetkou skořice. Stačí málo, aby chuť nepřebila těsto. Po vychladnutí můžete buchty lehce poprášit moučkovým cukrem, ale často to není potřeba. Máslo s rumem udělá své samo. Proč v buchtách funguje tvaroh i povidla
Tvaroh dodá buchtám jemnost a lehce nakyslou linku, která sladké těsto pěkně vyvažuje. Je navíc bohatým zdrojem bílkovin a náplň díky němu působí sytěji. Povidla zase přinášejí hutnější, koncentrovanou chuť ovoce a do kynutého těsta se hodí právě proto, že nejsou vodnatá.
Kynuté buchty z překládaného, nebo chcete-li plundrového těsta, jsou pro zkušené pekaře. Výsledek ale stojí za to
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Zdroj: Autorský text redakce
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