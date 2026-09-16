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S Fredoyou na Špicberky - plavba mého syna Martina

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Plavba do arktických oblastí pro mě vždy spadala do kategorie dobrodružných, ale velmi náročných a těžce uskutečnitelných. Na jachtařském setkání v Libštátě jsem poprvé potkal jachtaře, kteří takovou výpravu podnikli a poutavě o ní vyprávěli. Pro mě to byla inspirace, abych o takové plavbě začal také přemýšlet.
S Fredoyou na Špicberky - plavba mého syna Martina

S Fredoyou na Špicberky - plavba mého syna Martina

Zdroj: Lovecká chata u Recherchefjord - Bellsund ,Špicberky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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