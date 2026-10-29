Tenisky v této barvě budou letos hitem tohoto podzimu. Překvapivě dobře fungují i s elegantním kabátem

Hnědá se v podzimním oblékání pravidelně vrací, tentokrát ale nezůstává jen na kozačkách, kabelkách a kožených páscích. Objevuje se také na sportovně laděných teniskách, které už dávno neslouží výhradně k pohybu. Kromě tmavé čokoládové získávají pozornost odstíny skořice, karamelu a pražených ořechů. Skořicová barva obsahuje hnědý základ s červeným nebo oranžovým nádechem. Právě proto může v jednom outfitu působit jemně a v jiném výrazněji, zejména když se kombinuje s chladnou šedou nebo velmi světlou béžovou.
Nejsnazší kombinace vychází z neutrálních barev
K běžným džínům lze skořicové tenisky nosit s krémovým svetrem a dlouhým kabátem v odstínu velbloudí srsti. Barva obuvi se přirozeně propojí se svrchní vrstvou, zatímco modrá džínovina vytvoří potřebný kontrast. Podobně fungují tmavomodré kalhoty, bílá košile a hnědý pásek. Není nutné hledat doplňky přesně ve stejném tónu. Příliš doslovné sladění kabelky, šátku a bot může naopak působit strojeně. Vhodnější bývá zopakovat teplý odstín jen v jednom dalším detailu nebo ho nechat vyniknout samostatně.
Skořicové tenisky mohou zjemnit také celočerný outfit. Černé kalhoty, jednoduchý rolák a tmavý kabát tvoří výrazně kontrastní základ, do něhož teplá hnědá přinese méně formální prvek. Tady ovšem záleží na konkrétním provedení bot. Hladký kožený nebo semišový vzhled se s elegantnějšími kusy propojuje snáze než technicky působící sportovní model s mohutnými barevnými díly. Pokud žena chce jedny tenisky do práce i na víkend, univerzálnější bývá jednodušší tvar bez nadměrně zdůrazněného loga.
Podzimní móda vrací do hry skořicové barvy.
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Výška podrážky ovlivňuje výsledné proporce
Podzimní oblečení bývá objemnější než letní, proto se vyplatí sledovat i proporce boty. K dlouhému širokému kabátu mohou robustnější tenisky vyvážit celkovou siluetu, zatímco k užším kalhotám a kratšímu saku vypadá elegantněji subtilnější model. U širokých nohavic je vhodné pohlídat délku tak, aby látka nekončila těsně na nejširším místě svršku a nevytvářela nepřehledný záhyb. Podrážka by měla zároveň odpovídat běžnému pohybu. Módní vzhled sám o sobě nezaručuje stabilitu, přilnavost na mokrém chodníku ani pohodlí při delší chůzi.
Výběr materiálu souvisí také s počasím. Textilní svršek může být lehký a prodyšný, ale na mokrém podzimním chodníku obvykle vyžaduje větší opatrnost. Semišový povrch působí měkce, zatímco hladší materiál se může snadněji čistit; konkrétní odolnost však závisí na konstrukci a ošetření. U nákupu je vhodné zkontrolovat, zda bota netlačí v prstech, pevně drží patu a není příliš úzká v nártu. Neexistuje důvod obětovat pohodlí jen kvůli aktuálnímu odstínu.
Podzimní trend nemusí znamenat další zbytečný nákup
Při výběru odstínu může pomoci také osvětlení. Boty, které v obchodě vypadají jako neutrálně hnědé, mohou na denním světle získat výrazný červenooranžový podtón. Pokud má být obuv univerzální, vyplatí se porovnat ji se skutečnými barvami kabátu, kalhot nebo kabelky, nikoli jen s fotografií na displeji.
Materiály navíc mohou časem měnit odstín podle způsobu čištění a vystavení slunci. U semiše je vhodné použít přípravek doporučený pro daný materiál a nejprve ho vyzkoušet na nenápadném místě, aby se povrch barevně nezměnil. Podobného dojmu lze dosáhnout také s botami v karamelové, rezavé nebo středně hnědé barvě, které už ve skříni jsou. Důležitější než přesné pojmenování odstínu je jeho soulad s oblečením, které žena skutečně nosí.
Kdo má převážně chladně šedý a černý šatník, může vybrat tlumenější hnědou bez výrazného oranžového nádechu. U šatníku postaveného na béžové, olivové a vínové naopak skořicový tón snadno zapadne. Praktický podzimní trend tedy stojí spíše na schopnosti kombinovat než na nutnosti koupit konkrétní model.
autorský text, ELLE, Vogue, Daily Mail