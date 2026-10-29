Univerzita se loučí s rektorem. Zítra se na UHK nebude učit

Univerzita se loučí s rektorem. Zítra se na UHK nebude učitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Univerzita se loučí s rektorem. Zítra se na UHK nebude učitZdroj: UHK
Článek byl publikován 29.10.2026 10:45
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →