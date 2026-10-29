Balet vypadá lehce. Ve skutečnosti je za ním bolest, síla a disciplína, kterou z hlediště skoro nevidíš

ehkost je výsledek práce, ne absence námahy
World Ballet Day připadá letos na 29. října a jeho téma „How Stories Are Made“ ukazuje cestu od studia k jevišti. Právě studio je dobré místo, kde se rozpadá romantická představa o baletu jako o něčem éterickém.
Profesionální tanečnice a tanečníci potřebují sílu, výbušnost, koordinaci, rovnováhu, mobilitu, vytrvalost i schopnost opakovat velmi přesný pohyb znovu a znovu. Na jevišti pak musí všechno vypadat přirozeně, protože divák nemá sledovat technický výkon, ale příběh.
Špičky nejsou kouzelná bota
Pointe shoes umožňují tanečnici stát na špičkách díky pevné konstrukci v přední části boty, ale samy ji tam neudrží. Práce jde přes chodidlo, kotník, lýtko, stehna, hýždě i střed těla. Právě chodidla a kotníky patří v profesionálním baletu mezi nejčastěji zraněné oblasti.
Novější přehledy výzkumu zmiňují jako významný problém hlavně přetížení, které vzniká opakováním, vysokým objemem tréninku a nároky na extrémní rozsahy pohybu.
Síla není nepřítel elegance
Baletní estetika dlouho vytvářela dojem, že ideální tanečnice má být hlavně lehká a flexibilní. Jenže současná taneční věda se stále víc opírá i o klasický silový a kondiční trénink.
Systematické přehledy ukazují, že dobře nastavené posilování může zlepšovat sílu a výkon tanečníků, aniž by jim „vzalo“ pohyblivost nebo estetiku pohybu. Jinými slovy: sval není v baletu něco, co je potřeba schovat. Je to infrastruktura celé iluze.
Turnout není jen otočení chodidel
Jedním z nejcharakterističtějších prvků baletu je turnout, tedy zevní rotace dolních končetin. Jenže skutečný turnout nevzniká tím, že člověk násilím vytočí špičky do stran.
Část rozsahu musí pocházet z kyčlí a celé postavení musí být kontrolované. Když tanečník začne chybějící rozsah dohánět v kolenou, chodidlech nebo kotnících, zvyšuje tím zatížení struktur, které na takovou práci nejsou stavěné.
A pak je tu každodenní rutina
Profesionální den nezačíná tím, že si baletka oblékne tutu a vyběhne na scénu. Souborová class je technický základ dne, po ní následují zkoušky a večer může přijít představení. World Ballet Day letos právě tenhle proces otevírá publiku: ne finální pózu, ale předávání choreografie, korekce, coaching a opakování detailu, který na jevišti trvá dvě sekundy.
Bolest není automaticky důkaz profesionality
Balet má pověst disciplíny, ve které se bolest prostě vydrží. Moderní sportovní medicína ale tuhle romantiku čím dál víc odmítá. Přetížení, nedostatečná regenerace a ignorování bolesti zvyšují riziko zranění.
Výzkum zároveň naznačuje, že cílená fyzická příprava může pomáhat snižovat počet nebo závažnost zranění, i když kvalita důkazů zatím není ve všech oblastech stejně silná.
To nejtěžší je, že nic z toho nesmí být vidět
Vzpomeň si na to příště, až baletka dopadne ze skoku a okamžitě se usměje, jako by právě seskočila z obrubníku. Za tou lehkostí je síla, přesnost, bolestivé chyby, tisíce opakování a tělo, které se naučilo dělat nesmírně náročné věci tak, aby vypadaly samozřejmě. Možná právě proto je balet tak fascinující: největší výkon schovává přesně tam, kde ho nemáš vidět.
Upozornění: Článek má informační charakter. Bolest při tanci nebo sportu není vhodné ignorovat; při přetrvávajících obtížích je na místě vyšetření lékařem nebo fyzioterapeutem.
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Zdroje: Royal Ballet and Opera – World Ballet Day 2026: How Stories Are Made [1], PubMed – Prevalence, Incidence, and Risk Factors of Musculoskeletal Injuries in Classical Ballet Dancers: A Systematic Review [2], PubMed – Strength and conditioning in dance: A systematic review and meta-analysis [3], PubMed – The Efficacy of Physical Fitness Training on Dance Injury: A Systematic Review [4].