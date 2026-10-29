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Balet vypadá lehce. Ve skutečnosti je za ním bolest, síla a disciplína, kterou z hlediště skoro nevidíš

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Balet je mistr klamu. Na jevišti vidíš vzdušný skok, měkkou paži a špičku, která se sotva dotkne země. Nevidíš stovky opakování, silový trénink, chodidla pod tlakem ani každodenní práci na pohybu, který má nakonec vypadat, jako by nestál vůbec žádné úsilí.
Balet vypadá lehce. Ve skutečnosti je za ním bolest, síla a disciplína, kterou z hlediště skoro nevidíš

Balet vypadá lehce. Ve skutečnosti je za ním bolest, síla a disciplína, kterou z hlediště skoro nevidíš

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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