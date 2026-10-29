Siniaková ovládla turnaj v Tokiu a vypadala neporazitelně. Na další zápas už ale nenastoupila, trápí ji zdraví

Neděle 25. října, Ósaka. Siniaková ve finále turnaje WTA 250 vede nad Američankou Ashlyn Kruegerovou jen 2:1. Pak už soupeřka neuhraje ani game. Deset gamů v řadě, výsledek 6:1, 6:0 a šestý singlový titul kariéry, první od Nan-čchangu 2023. Ve čtvrtek 29. října se v Kuang-čou rozepisuje zápas druhého kola proti Claire Liuové. Místo něj se ve výsledcích objeví jen „skreč bez boje“. Mezi oběma momenty leží necelých pět dní, přelet do Číny, jeden vysilující třísetový zápas a ošetření ramene a krku. Právě na tomhle krátkém úseku se ukazuje, jak tenká je hranice mezi životní formou a přetíženým tělem.
Týden, kdy v Ósace nebylo na koho čekat
Ósacký turnaj nebyl šťastnou náhodou. Siniaková prošla pavoukem s jistotou, jakou u ní fanoušci znají spíš ze čtyřhry. Porazila dvě nasazené hráčky a jediný set ztratila hned na úvod.
|Kolo
|Soupeřka
|Výsledek
|1. kolo
|Peyton Stearnsová
|6:4, 0:6, 4:0 skreč
|2. kolo
|Magda Linetteová
|6:4, 6:1
|Čtvrtfinále
|Mary Stoianaová
|6:1, 6:2
|Semifinále
|Katie Boulterová
|6:1, 6:4
|Finále
|Ashlyn Kruegerová
|6:1, 6:0
Od čtvrtfinále pustila soupeřky v šesti setech dohromady k devíti gamům. Okruh WTA na svém webu označil finále jako dominantní vítězství a finálovou bilanci ve dvouhře si Siniaková zlepšila na 6:5. Japonsko jí navíc sedí dlouhodobě. Na stejném místě vyhrála v roce 2012 juniorský turnaj a v Tokiu o devět let později získala s Barborou Krejčíkovou olympijské zlato ve čtyřhře.
Už po finále ale sama naznačila, co ji čeká. Hned další den odlétala do Kuang-čou a odtud měla zamířit na Turnaj mistryň do Indian Wells. Program byl plánovaný. A nebyl lehký.
Tři dny, jeden let a tři sety
Ve středu 28. října, tři dny po ósackém finále, nastoupila Siniaková v Kuang-čou proti Thajce Lanlaně Tararudeeové. První set prohrála 2:6. Pak se zvedla, druhý vyhrála 6:1 a rozhodující set dotáhla 6:4. Podle agentury ČTK ale působila unaveně a několikrát si vyžádala ošetření v oblasti ramene a krku.
Ve čtvrtek už na kurt nevyšla. Claire Liuová, Američanka a 109. hráčka světa, postoupila do čtvrtfinále bez úderu. Pro Siniakovou, v tu chvíli 49. hráčku dvouhry, to nebyla soupeřka na lehkou váhu: podle ČTK s ní prohrála všechny tři předchozí vzájemné zápasy, naposledy před třemi lety v Miami.
Smolný týden se tím pro český tenis nezastavil u jednoho jména. Den předtím ve Vídni upadl Jakub Menšík v zápase s Adrianem Mannarinem, udeřil se do zadní části hlavy, několik minut byl ošetřován a po návratu už zjevně nehrál naplno. Prohrál 4:6, 5:7. Ani u něj diagnóza zatím zveřejněná není.
Co víme a co zatím ne
U Siniakové je potřeba oddělit fakta od dohadů. Potvrzené je tohle:
- 28. října odehrála třísetový zápas a během něj ji fyzioterapeut opakovaně ošetřoval na rameni a krku,
- 29. října se odhlásila z druhého kola a Liuová postoupila bez boje,
- oficiální důvod ani diagnóza zveřejněny nebyly, česká média píší o zatím nespecifikovaných potížích.
Všechno ostatní je úvaha. Podle nás se ale nabízí poměrně silná: pět zápasů za sedm dní v Ósace, nedělní finále, přelet do Číny a hned ve středu dlouhý zápas proti soupeřce, která ji donutila běhat. Nahromaděná zátěž se mohla projevit právě tam, kde ji tenisté cítí nejčastěji, v servisním rameni a krční páteři. Potvrzená příčina to však není. Stejně dobře mohlo jít o preventivní krok s ohledem na to, co přijde v listopadu.
Paradox světové jedničky ve čtyřhře
Na Siniakové je vidět dilema, které běžný fanoušek přehlíží. Elitní deblistka nehraje jednu soutěž, ale dvě. Každý úspěch ve dvouhře znamená zápasy navíc, každý deblový titul další týden bez volna.
A její sezona je mimořádně plná. S Taylor Townsendovou vyhrála ve čtyřhře čtyři ze sedmi společných turnajů, konkrétně v Indian Wells, Miami, Madridu a na Roland Garros, a cestou nasbírala sérii 18 výher v řadě. V průběžném pořadí na Turnaj mistryň drží pár druhé místo s 8 370 body. K tomu teď přišel nejlepší singlový týden roku.
Čím víc vyhrává, tím méně dní zbývá na regeneraci. Odstoupení v Kuang-čou podle nás nic neubírá z toho, co předvedla v Ósace. Spíš ukazuje, kde leží hranice programu, který zvládá jen málokdo.
Indian Wells jako jediný pevný bod
Nejbližší velký termín je jasný. Turnaj mistryň se hraje od 8. do 15. listopadu v Indian Wells a Siniaková s Townsendovou figurují na oficiálním seznamu kvalifikovaných týmů. Od odstoupení v Kuang-čou má zhruba deset dní na zotavení.
Kvalifikaci jim už nikdo nevezme. Podle pravidel WTA pro rok 2026 mají kvalifikované hráčky povinnost turnaje se zúčastnit a být na místě tři dny před startem. Pokud by tým nemohl nastoupit, místo by převzal náhradní pár. Případná absence by tedy neohrozila to, co už pár vybojoval, ale jejich společný útok na nejprestižnější titul konce sezony. Start zatím oficiálně zpochybněn není.
V Ósace Siniaková v deseti gamech za sebou nedovolila soupeřce nic. V Kuang-čou rozhodl jediný zápas, který se nehrál. Do Kalifornie teď poletí s otázkou, kterou na kurtu vyřešit nejde: kolik si tělo po takovém říjnu ještě nechá líbit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář