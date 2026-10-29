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Ulice: Soňa udělala nemyslitelný krok. Požádala o pomoc člověka, kterému roky škodila. Mastný o ničem netušil

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Nová křečovická starostka zjišťuje, že vyhrát volby ještě neznamená vládnout. V týdnu od 26. října sáhne po spojenci, kterého by nikdo nečekal.
Ulice: Soňa udělala nemyslitelný krok. Požádala o pomoc člověka, kterému roky škodila. Mastný o ničem netušil

Ulice: Soňa udělala nemyslitelný krok. Požádala o pomoc člověka, kterému roky škodila. Mastný o ničem netušil

Zdroj: Se svolením TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 10:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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