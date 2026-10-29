Ulice: Soňa udělala nemyslitelný krok. Požádala o pomoc člověka, kterému roky škodila. Mastný o ničem netušil

Soňa Čechová sedí ve starostovském křesle teprve pár týdnů a už hoří. Mastný, muž, který jí pomohl k moci, ji nepovažuje za partnerku, ale za loutku; podle přepisu tiskových materiálů Novy ji bere jako „naivní tvářičku Reálných žen“, kterou lze snadno ovládat. Soňa se rozhodne jednat za jeho zády. Nejdřív zkouší přetáhnout na svou stranu členy hnutí Za lepší Křečovice. Když neuspěje, sahá po krajním řešení: do hry vtáhne Jirku Hložánka, bývalého starostu a člověka, kterému roky cíleně škodila.
Proč je právě Jirka tím „nemyslitelným“ krokem
Vztah Soni a Jirky Hložánka není obyčejná rivalita. Otevřené materiály TV Nova dokládají jejich střet nejméně od přelomu let 2023 a 2024, kdy Soňa podala udání mířící na radnici a do věci zatáhla tehdejšího starostu. Od jara 2025 už šlo o otevřenou manipulaci, oficiální ukázka z března 2025 přímo rámuje Soňu jako hráčku, které Jirka „zobá z ruky“. Na podzim téhož roku přišly výhrůžky. Po Jirkově rezignaci v únoru 2026 na něm Soňa nenechala nit suchou. A v září, během předvolební kampaně, se jejich spor vyhrotil až do pouliční bitky.
Teď má Soňa tohoto muže požádat o pomoc. Ne z lítosti, ne z prozření. Z nouze.
Co Mastný netuší, a co zatím neví ani divák
Mastný nemá tušení, že starostka buduje vlastní mocenskou síť mimo jeho kontrolu. Stál u jejího politického vzestupu, už v prosinci 2025 jí radil, jak se dostat na radnici a jak udeřit na kulečníkový klub. Logicky tedy předpokládá, že ji bude dál řídit ze zákulisí. Sonino tajné jednání s členy hnutí Za lepší Křečovice a následné oslovení Jirky je první moment, kdy se pokouší vymanit z jeho stínu.
Jak dlouho Mastný zůstane v nevědomosti, týdenní upoutávka TV Nova neprozrazuje. Stejně tak nechává otevřenou klíčovou otázku: přijme Jirka nabídku, nebo Soňu odmítne? Potvrzené je pouze to, že „do hry vstoupí Jirka Hložánek“. Nic víc.
Podle nás nejde o Sonino morální polepšení. Ještě v lednu 2026 ji oficiální materiály rámovaly jako postavu, která se „nezměnila“ a škodit bude dál, jen v politice. Srpnový přehled nové sezóny pracoval s obavami, že se jako starostka bude chtít mstít. Říjnový obrat vypadá spíš jako krizový pragmatismus ženy, která zjistila, že bez spojenců je ve funkci bezmocná.
Adriana, Klárka a pravda o otci
Vedle křečovické politiky tento týden přináší jednu z emočně nejsilnějších scén poslední doby. Adriana konečně řekne Klárce celou pravdu o jejím otci Rafaelovi, včetně toho, že s dcerou nechce dál udržovat kontakt. Klárčina reakce není výbuch. Je to ticho. Dívka se uzavře do sebe a Adriana musí čekat, až bude připravená mluvit. Kam tenhle zlom jejich vztah posune, zatím otevřené ukázky nenaznačují.
Paralelně řeší svůj vztah Matouš a Žofka. Po nepovedeném polibku padá návrh na „přátelství s výhodami“, a ani jeden z nich přesně neví, jestli to myslí vážně. Na pozadí se navíc šíří Františčino tajemství mezi spolužáky a Petr Dvořák se potýká s praktickými následky Filipova podvodu a krachující firmy.
Kdy a kde sledovat
Redakce VIPŽivot připomíná, že Ulice běží na TV Nova každý všední den v 18:30. Řešené epizody odpovídají dílům 5216 až 5220, tedy pondělí 26. až pátek 30. října 2026. Premiérově jsou nové díly dostupné na platformě Oneplay ještě před televizním vysíláním.
Soňa Čechová poprvé hledá mocenskou oporu mimo muže, který ji stvořil. Jestli tím riskuje vlastní křeslo, nebo konečně začíná hrát vlastní hru, ukážou až příští díly. Jedno je jisté: Mastný si zatím klidně spí.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová