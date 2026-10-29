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Lehečka vešel do šatny a uslyšel sprostý křik soupeře. Tiafoe na něj řval z druhé strany místnosti, důvod byl nečekaný

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Frances Tiafoe po porážce ve Stuttgartu zakřičel na Jiřího Lehečku přes celou šatnu sprostou větu. Český tenista teď prozradil, jak to celé skončilo.
Lehečka vešel do šatny a uslyšel sprostý křik soupeře. Tiafoe na něj řval z druhé strany místnosti, důvod byl nečekaný

Lehečka vešel do šatny a uslyšel sprostý křik soupeře. Tiafoe na něj řval z druhé strany místnosti, důvod byl nečekaný

Zdroj: Český tenis
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 29.10.2026 10:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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