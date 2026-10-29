Lehečka vešel do šatny a uslyšel sprostý křik soupeře. Tiafoe na něj řval z druhé strany místnosti, důvod byl nečekaný

Je 12. června 2026 a Lehečka právě ve čtvrtfinále stuttgartského turnaje proměnil tie-break druhé sady. Absolvuje povinný rozhovor na kurtu a zamíří do šatny. Sotva otevře dveře, z druhého konce místnosti se ozve Tiafoe: „Jdi do háje, chlape. Jdi do háje.“ Jen v angličtině to znělo o poznání peprněji. Lehečka podle svého vyprávění v zákulisní sérii ATP nejdřív ztuhl a vypadlo z něj jen „Páni…“. O vteřinu později se oba váleli smíchy. Žádná hádka, žádná uražená ješitnost. Šlo o drsný šatnový vtip po zápase, který byl podle Lehečky na „neuvěřitelné úrovni“.
Tie-break, rozhovor a pak výkřik přes šatnu
Sportovní kulisa historky je přesně dohledatelná. Lehečka šel do čtvrtfinále BOSS Open jako čtvrtý nasazený, Tiafoe jako šestý. Američan navíc nebyl ve Stuttgartu žádný turista, turnaj vyhrál v roce 2023. Český hráč ho porazil 6:4, 7:6(4), jak potvrdil i zápasový přehled na webu ATP Tour.
Lehečka pak událost popsal v sérii, kterou ATP letos spustila pod názvem Locker Room Code, česky zhruba Kód šatny. Jeho slova přetiskl francouzský web WeLoveTennis. Celou historku přitom vyprávěl jako jednu z nejzábavnějších, které na okruhu zažil. Podle jeho slov se po výbuchu smíchu oba posadili a probírali zápas. Co komu fungovalo, co ne, jak jim fandili diváci. Běžná řeč dvou profesionálů, kteří si na kurtu právě dvě hodiny nic nedarovali.
Právě v tom je kouzlo celé scény. Kdyby stejnou větu zachytila televizní kamera bez kontextu, druhý den by se psalo o skandálu. V šatně ale zazněla jako kompliment převlečený za nadávku.
Proč to nebyla hádka
Tiafoe si pověst na okruhu vysloužil hlavně energií, se kterou hraje, a společenskou povahou. Přímý doklad, že by stejným způsobem „vítal“ i jiné přemožitele, k dispozici není. Do obrazu americké party na okruhu ale zapadá. Tommy Paul ve svém dílu série mluvil o blízkém vztahu s Fritzem a právě Tiafoem. Ben Shelton zase Tiafoea jmenoval mezi hráči, které jako mladík vnímal jako nejsympatičtější tváře okruhu.
Podle nás je ten výkřik spíš důkazem respektu než hněvu. Prohrát tie-break s hráčem, kterého si vážíte, bolí. Říct mu to nahlas, s nadsázkou a před celou šatnou, je jeden ze způsobů, jak tu bolest odventilovat a zároveň uznat, že byl lepší. Lehečka to přečetl správně. Kdo by se urazil, prozradil by, že šatnovým kódům nerozumí.
A že by výměna jejich vztah nějak poznamenala? Nic tomu nenasvědčuje. Tiafoe navíc po stuttgartské porážce na trávě nijak nezahořkl: o pár dní později vyhrál turnaj v Halle, svůj první titul kategorie ATP 500 a největší triumf kariéry. Lehečku přitom znal i z dřívějška, v Davis Cupu 2025 ho Čech porazil 6:3, 6:2.
Co se v ATP šatně smí a co ne
Série Locker Room Code vychází na webu ATP od srpna 2026 a točí se přesně kolem takových momentů. Nepsaná pravidla, nováčkovské přešlapy, přátelství a všechno, co se odehrává za základní čárou, kam televize nedohlédne. Díly zatím natočili třeba tito hráči:
- Denis Shapovalov vzpomínal na setkání s Rogerem Federerem v Basileji a na respekt, který se od nováčků čeká.
- Tommy Paul tvrdil, že dnešní šatna je méně konfliktní než dřív. Jedno pravidlo ale platí pořád: neslavit před hráčem, kterého jste právě porazili.
- Ben Shelton popsal, že mladí hráči dnes přicházejí na okruh beze strachu a že k šatně patří i pořádné rýpání do soupeřů.
Lehečkova historka do téhle mozaiky zapadá dokonale. Paulovo pravidlo o neslavení před poraženým tu dostává zajímavý obrat: tentokrát se „ozval“ poražený, a to tak hlasitě, že to slyšela celá místnost. Výsledek byl stejný. Napětí z kurtu se rozpustilo dřív, než si stihli sundat obvazy z prstů.
Moderní ATP šatna podle všeho není jen prostorem tichého soupeření a sluchátek na uších. Je to i místo, kde rivalita po posledním míči rychle přechází v respekt a černý humor. Tenisté spolu tráví jedenáct měsíců v roce na stejných letištích, v týchž hotelích a na stejných tréninkových kurtech. Bez smyslu pro humor by to nevydrželi.
Muž, který hraje poslední zápasy legend
Stuttgartská epizoda ale pro Lehečku zdaleka neskončila Tiafoem. V semifinále narazil na Bena Sheltona a prohrál jeden z nejdramatičtějších zápasů sezony 6:7(4), 7:6(14), 7:6(6). Tie-break druhé sady, který skončil 16:14, dával tušit, jak blízko byl. Shelton v utkání odvrátil dva mečboly, ve finále pak porazil Taylora Fritze a celý turnaj vyhrál.
Mnohem větší pozornost si Lehečka vysloužil o pár měsíců později v Basileji. Dne 27. října 2026 porazil Stana Wawrinku 7:5, 7:6(2) a ukončil tím profesionální kariéru trojnásobného grandslamového šampiona. Poslední bod Švýcarovy kariéry padl podle stanice SRF ve 23:02. Turnaj se s domácím hrdinou rozloučil oficiálním textem s titulkem „Merci, Stan“ (Díky, Stane), který zveřejnil web Swiss Indoors Basel.
Pro Lehečku to nebyla první taková role. Na konci dubna 2024 porazil v Madridu Rafaela Nadala 7:5, 6:4. Šlo o Španělův poslední zápas na turnaji, který vyhrál pětkrát, a po utkání následoval slavnostní ceremoniál. Český tenista tak během dvou a půl let dvakrát stál na druhé straně sítě při loučení, u kterého plakaly tribuny.
Dá se čekat, že ho tahle nálepka bude provázet i dál. Nevděčná role to přitom není: na rozlučkové zápasy se dívá celý tenisový svět a hráč, který v takové chvíli udrží nervy a zahraje svůj tenis, ukazuje vyzrálost. Basilej i Madrid potvrdily, že Lehečka emoce soupeře i celé haly ustojí.
Kde je Lehečka teď a kdy ho uvidíte
Sezona 2026 patří k jeho nejlepším. Na jaře se probil do finále Masters 1000 v Miami a cestou do něj ani jednou neprohrál svůj servis. Na podzim přidal finále turnaje ATP 500 v Tokiu, mezitím semifinále ve Stuttgartu a v květnu se vyšplhal na kariérní maximum kolem 12. místa. K 26. říjnu figuruje kolem 21. příčky s 2 275 body.
Česká mužská špička přitom už dávno nestojí na jednom jménu. Jakub Menšík je v žebříčku aktuálně před Lehečkou kolem 16. místa, Tomáš Macháč klesl ke 71. pozici. V roce 2025 přitom všichni tři slavili titul na okruhu ATP: Lehečka v Brisbane, Macháč v Acapulku a Menšík v Miami. V září 2026 pak Lehečka dokonal obrat v daviscupovém utkání s USA, Češi v Praze vyhráli 3:2 a postoupili na finálový turnaj do Boloně.
Bezprostředně ho čeká Basilej. Ve druhém kole se ve čtvrtek 29. října utká s Němcem Danielem Altmaierem. Podle programu, který zveřejnil web Swiss Indoors Basel, se hraje na IWB Court 1, nejdříve v 16:00. Turnaj v Česku vysílá Premier Sport 2, konkrétní zařazení zápasu se ale může podle souběhu kurtů měnit.
Jestli Altmaier po případné porážce zakřičí přes šatnu něco nepublikovatelného, se nejspíš dozvíme až za pár měsíců v dalším zákulisním videu. Lehečka už ví, že na takovou větu existuje jediná správná odpověď. Smích.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář