Termály v Polsku mají na podzim 3,5 hodiny koupání za 500 Kč. Rodiny i senioři mohou výrazně ušetřit

Rozsáhlý termální areál leží v horské obci nedaleko Zakopaného a láká především na spojení teplé vody s výhledy do tatranské krajiny. Koupání se odehrává ve vnitřních i venkovních bazénech, takže není nutné čekat na letní počasí. Na podzim a v zimě působí prostředí zvlášť atraktivně, protože mezi vyhřívanými vodními plochami a okolními horami vzniká výrazný teplotní kontrast. Důležité je však vybrat správnou vstupenku. Základní bazénové tarify, saunování, rodinné balíčky a kombinované turistické nabídky mají odlišné podmínky.
Ceny se během listopadu mění
Nižší sezona je podle ceníku vymezena od 31. srpna do 20. prosince 2026, s výjimkou období od 6. do 15. listopadu. Za tři a půl hodiny zaplatí dospělý od pondělí do čtvrtka přibližně 493 Kč, od pátku do neděle 548 Kč. Děti do třinácti let mají vstupné 382 nebo 437 Kč podle dne, senioři nad 60 let 415 nebo 471 Kč. Celodenní dospělá vstupenka stojí v běžné nižší sezoně 692 Kč ve všední den a 825 Kč o víkendu. Za každých započatých třicet minut nad rámec tříapůlhodinového vstupu se připlácí 105 Kč.
Ve vyčleněném listopadovém období od 6. do 15. listopadu se účtuje vyšší sazba bez rozdílu mezi pracovním dnem a víkendem. Dospělý tehdy zaplatí 548 Kč za tři a půl hodiny nebo 825 Kč za celý den. Senioři mají v této době tříapůlhodinový vstup za 471 Kč a děti do třinácti let za 437 Kč. Kdo plánuje výlet během listopadových volna nebo kolem víkendu, měl by proto nejprve zkontrolovat konkrétní datum. Rozdíl v ceně nemusí být vysoký u jednotlivce, ale u rodiny může změnit celkový rozpočet.
Rodinné balíčky a sauny mají vlastní pravidla
Areál nabízí i rodinné vstupenky na čtyři hodiny, u nichž rozhoduje počet dětí a jejich věk. Například balíček pro dva dospělé a jedno dítě do třinácti let se podle typu a termínu nabídky pohybuje od 1 157 Kč, zatímco tarifní tabulka pro část podzimní sezony uvádí 1 323 Kč. Pro dva dospělé a dvě děti lze najít nabídky od 1 378 Kč, ale také vyšší sezonně stanovené ceny. Proto není vhodné předpokládat jedinou částku pro jakékoli datum. U rodinných vstupenek je důležité hlídat čtyřhodinový limit a případný doplatek za překročení času.
Venkovní a kryté bazény doplňují vodní masáže, vířivky, dětské atrakce a celoročně využitelné skluzavky. Samostatnou část představuje saunový svět, jehož služby nemusí být zahrnuté v běžném bazénovém vstupném. Provozovatel nabízí například kombinovaný tříhodinový tarif zahrnující bazény a sauny od 880 Kč a zvláštní vstupy pouze do saun. Při nákupu je důležité zkontrolovat rozsah vybrané varianty, věková pravidla i možnost jednorázového vstupu do sauny za doplatek. Rodina, která chce především vodní atrakce, může využít odlišný typ vstupenky než dvojice plánující klidnější wellness odpoledne.Vstupenku lze spojit s výletem do hor
Zajímavostí podzimní nabídky jsou kombinované balíčky s lanovkami a horskými výlety. Provozovatel uvádí společnou nabídku výjezdu na Kasprowy Wierch a návštěvy termálů pro dospělého od 1 140 Kč, zvýhodněná varianta začíná na 936 Kč. Další kombinace s výjezdem na Gubałówku začíná na 659 Kč pro dospělého. U těchto balíčků je nutné ověřit termín, dostupnost lanovek, časovou návaznost i rozsah vstupu do termálů. Vysokohorské podmínky se mohou na přelomu podzimu a zimy rychle měnit, a pokud počasí neumožňuje bezpečný výlet do hor, představuje koupání vhodnou náhradní část programu.
Na dva až tři dny lze rozdělit pobyt tak, aby první den patřil příjezdu a termálům, druhý výletu do Zakopaného nebo lanovkou na některý z dostupných vyhlídkových vrcholů a třetí kratší procházce v okolí Bukowiny. V zimě se nabízí také lyžování v místních střediscích. Ubytování zahrnuje penziony, soukromé pokoje i horské hotely, avšak ceny se citelně mění podle víkendu, délky pobytu a blízkosti sjezdovek.
Například jeden místní penzion uvádí pro podzim 2026 klasický pokoj od 996 Kč za dospělou osobu a noc, zatímco prostornější kategorie stojí 1 079 až 1 384 Kč za osobu. Jiný penzion nabízí na prodloužený listopadový víkend od 7. do 14. listopadu pobyt se snídaní za 996 Kč na osobu a noc. Při porovnání nabídek je proto užitečné zohlednit parkování, snídani a případné vstupenky do termálů, které některé pobytové balíčky zahrnují. Celková cena víkendu může být výhodnější než při samostatném nákupu každé služby, ale pouze pokud odpovídá skutečně plánovanému programu.
Vstupenku lze spojit s výletem do hor
Zajímavostí podzimní nabídky jsou kombinované balíčky s lanovkami a horskými výlety. Provozovatel uvádí společnou nabídku výjezdu na Kasprowy Wierch a návštěvy termálů pro dospělého od 1 140 Kč, zvýhodněná varianta začíná na 936 Kč. Další kombinace s výjezdem na Gubałówku začíná na 659 Kč pro dospělého. U těchto balíčků je nutné ověřit termín, dostupnost lanovek, časovou návaznost i rozsah vstupu do termálů. Vysokohorské podmínky se mohou na přelomu podzimu a zimy rychle měnit, a pokud počasí neumožňuje bezpečný výlet do hor, představuje koupání vhodnou náhradní část programu.
Na dva až tři dny lze rozdělit pobyt tak, aby první den patřil příjezdu a termálům, druhý výletu do Zakopaného nebo lanovkou na některý z dostupných vyhlídkových vrcholů a třetí kratší procházce v okolí Bukowiny. V zimě se nabízí také lyžování v místních střediscích. Ubytování zahrnuje penziony, soukromé pokoje i horské hotely, avšak ceny se citelně mění podle víkendu, délky pobytu a blízkosti sjezdovek. Například jeden místní penzion uvádí pro podzim 2026 klasický pokoj od 996 Kč za dospělou osobu a noc, zatímco prostornější kategorie stojí 1 079 až 1 384 Kč za osobu. Jiný penzion nabízí na prodloužený listopadový víkend od 7. do 14. listopadu pobyt se snídaní za 996 Kč na osobu a noc. Při porovnání nabídek je proto užitečné zohlednit parkování, snídani a případné vstupenky do termálů, které některé pobytové balíčky zahrnují. Celková cena víkendu může být výhodnější než při samostatném nákupu každé služby, ale pouze pokud odpovídá skutečně plánovanému programu.
autorský text, průzkum redakce. Článek neslouží jako placená propagace daného areálu.