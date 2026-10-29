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Klopp kritizoval Bayern v přímém přenosu a Kompany ho jednou větou utnul. Teď se do něj pustila i německá legenda Sammer

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Jürgen Klopp v poločase zápasu Bayernu s Arsenalem přiznal, že nechápe, jak Bayern brání. Kompany odpověděl čtyřmi slovy a Sammer otevřel citlivější otázku.
Klopp kritizoval Bayern v přímém přenosu a Kompany ho jednou větou utnul. Teď se do něj pustila i německá legenda Sammer

Klopp kritizoval Bayern v přímém přenosu a Kompany ho jednou větou utnul. Teď se do něj pustila i německá legenda Sammer

Zdroj: FC Liverpool
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 29.10.2026 10:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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