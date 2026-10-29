Klopp kritizoval Bayern v přímém přenosu a Kompany ho jednou větou utnul. Teď se do něj pustila i německá legenda Sammer

Bylo 21. října 2026, Allianz Arena, přestávka utkání 3. kola ligové fáze Ligy mistrů mezi Bayernem a Arsenalem. Jürgen Klopp, od srpna trenér německé reprezentace, stál před kamerou DAZN a řekl větu, kterou by od něj o rok dřív nikdo neřešil: dodnes prý nepochopil, co Bayern dělá proti míči. Vincent Kompany po zápase, který skončil 2:2, na tiskové konferenci odpověděl stroze: „K tomu nic neřeknu. Další otázka.“ O pět dní později se ozval Matthias Sammer. Jeho výtka nemířila na to, jestli má Klopp pravdu. Mířila na to, kdo ta slova vyslovil.
Co Kloppovi na Bayernu nesedělo
Podle přepisu, který přinesl Sport1 ve spolupráci s agenturou SID, Klopp popisoval hlavně proměnlivost. Jednou „hybrid“, pak osobní bránění, pak zase ne. Zvenčí podle něj nebylo čitelné, jaký princip Bayern proti míči vlastně drží.
Hybridní bránění kombinuje zónovou obranu s osobní. Hráči stojí v prostorech, ale při určitých spouštěčích, třeba přihrávce na konkrétního soupeře, si ho přebírají muž na muže. Klopp naznačoval, že Bayern tyto vzorce střídá tak často, že se z nich ztrácí systém.
Nejvíc ho zaměstnával Harry Kane. S míčem mu jeho volnost dávala smysl, Angličan se pohybuje mezi liniemi a otevírá prostor spoluhráčům. Bez míče ale Kloppovi vadilo, že kapitán Anglie zalézá hluboko do zón středového presinku, místo aby zůstal v první linii obrany.
Na papíře přitom Bayern nastoupil v běžném rozestavení 4-2-3-1, s Neuerem v bráně a obranou Laimer, Upamecano, Kim, Stanišić. Po přestávce šel místo Kima Jonathan Tah. Klopp ale neřešil čísla na tabuli. Řešil chování.
A zápas mu nahrál. Bayern vedl 2:1 po Kaneově penaltě z 61. minuty, v 82. minutě však vyrovnal Declan Rice. Debata o defenzivě tak dopadla na úrodnou půdu: tým ztratil vedení v závěru a analytici hledali důvod. Oficiální zápis utkání je k dispozici v DFB Datencenter.
Pro vyváženost je potřeba dodat druhou půlku obrazu. Kane, kterého Klopp zmiňoval jako problém bez míče, podle zápisu utkání přihrál na gól Alphonsu Daviesovi a sám proměnil penaltu. Role, která mátla reprezentačního trenéra, přinesla v ofenzivě gól a asistenci.
Čtyři slova a jedna krátká obhajoba
Kompanyho reakce byla ukázkou mediální disciplíny. Žádná ironie, žádné „ať si Jürgen trénuje své hráče“. Jen odmítnutí a posun dál.
Podle nás věděl přesně, co dělá. Po remíze, která v tabulce bolela, nechtěl, aby se v dalších dnech psalo o přestřelce s reprezentačním trenérem místo o výkonu. Kdyby se do Kloppa pustil, dostal by titulky na týden. Takhle je dostal jen na jeden den.
Úplně mlčet ale nevydržel. Server Ran zaznamenal, že Kompany Kanea krátce obhájil: útočník je podle něj „všude“ a často dělá správná rozhodnutí. Dvě věty. Na Kloppovu taktickou analýzu nereagoval, na svého hráče ano.
Přímý doklad osobního sporu mezi oběma trenéry neexistuje. Jde o veřejnou taktickou přestřelku, ne o válku dvou egoistů.
Sammer: Nejde o taktiku, jde o úřad
Matthias Sammer promluvil 26. října v pořadu „Sammer & Basile: der Hagedorn-Talk“ na Sky. A jeho kritika měla jinou adresu, než by se dalo čekat.
Kloppovy výroky označil za zbytečné. Vytvářejí podle něj debaty, které německý fotbal teď nepotřebuje. Klopp už není klubový trenér, který si občas rýpne do soupeře. Je reprezentačním trenérem, zastává nejvyšší trenérský úřad v zemi a jeho slova mají jinou váhu. „Tím si nedělá laskavost,“ shrnul Sammer.
Nejsilnější pasáž přišla, když mluvil o tom, jak by se měl reprezentační trenér chovat při návštěvách ligových zápasů: ať je přítomný a nic neříká. Zní to tvrdě, ale Sammer to podával jako radu ke zdrženlivosti. Opakovaně zdůraznil, že je rád, že Klopp národní tým vede, a dodal, že jde o silnou osobnost, která takovou kritiku unese. Celou reakci lze dohledat na Sky Sport.
Proč právě Sammer? Má k tomu dvojí legitimitu. Jako hráč vyhrál s Německem mistrovství Evropy 1996, jako sportovní ředitel Bayernu stál u historického treblu v sezoně 2012/13. Zná reprezentační kabinu i mnichovskou. Když mluví o tom, co si klub a svaz mezi sebou nemají vzkazovat přes televizi, mluví z vlastní zkušenosti.
Klopp oficiálně převzal reprezentaci 15. srpna 2026 se smlouvou do roku 2030. Bayern mu přitom dodává jádro týmu. Každou podobnou poznámku tak lze číst jako napětí s klubem, na jehož hráčích reprezentace stojí.
Měl Klopp pravdu?
Takticky jeho otázky nejsou mimo. Web Bundesliga.com už v listopadu 2024 popisoval Kompanyho Bayern jako mimořádně aktivní tým s obrannou linií postavenou ještě výš než za Pepa Guardioly. Analýza otevřeně mluvila o riziku brejků. Proměnlivost, kterou Klopp viděl proti Arsenalu, do tohoto obrazu zapadá.
Čísla ale vyznívají mnohem střízlivěji. V sezoně 2024/25, první pod Kompanym a zároveň mistrovské, inkasoval Bayern v Bundeslize jen 32 gólů při skóre 99:32 a 82 bodech. O rok dřív za Thomase Tuchela dostal 45 gólů a skončil třetí. Systém je rizikový svou stavbou, v dlouhodobých číslech ale defenzivně neselhával.
Klopp navíc není v podobných výrocích nováčkem. Jako trenér Liverpoolu zpochybňoval styl Atlética Diega Simeoneho, později sice mluvil o respektu, ale dodal, že takový fotbal by sám netrénoval. V květnu 2022 po remíze 1:1 kritizoval opatrný Tottenham a Antonio Conte mu vzkázal, že hledá „výmluvu nebo alibi“.
Rozdíl je v tom, z jaké pozice mluvil tehdy a z jaké dnes. Tehdy byl soupeř, který měl na ostré slovo nárok. Dnes je hlavou německého fotbalu na lavičce. Podle nás Klopp pojmenoval skutečnou nečitelnost Kompanyho Bayernu, Sammer však trefil citlivější bod: stejná věta váží jinak z úst televizního experta a jinak z úst reprezentačního trenéra.
Proč žádná odveta nebude
Utkání Bayernu s Arsenalem nebylo prvním dílem dvojzápasu. Liga mistrů se od sezony 2024/25 hraje v novém formátu, který část fanoušků pořád mate. Nešlo ani o jarní vyřazovací fázi, ale o ranou fázi podzimní části soutěže.
Jak vysvětluje UEFA, v ligové fázi startuje 36 týmů a každý odehraje osm zápasů proti osmi různým soupeřům, polovinu doma a polovinu venku. S nikým se nepotká dvakrát. Ligová fáze trvá od září 2026 do 27. ledna 2027.
|Umístění po ligové fázi
|Co čeká tým
|1. až 8. místo
|přímý postup do osmifinále
|9. až 24. místo
|play-off o osmifinále
|25. až 36. místo
|konec v soutěži
Po remíze byl Bayern podle webu Bundesliga.com čtrnáctý, bod za první osmičkou. Arsenal měl sedm bodů. Pokud se oba kluby znovu potkají, bude to až ve vyřazovací části podle losu.
Bayern mezitím doma zvládl Freiburg 3:1 a v poháru přejel Magdeburg 6:1. Skutečné testy obrany ale teprve přijdou: 31. října Borussia Dortmund a 3. listopadu venku Atlético Madrid. Čeští diváci Ligu mistrů sledují na kanálech Nova Sport 3 až 6 v rámci služby Oneplay. Pokud Bayern v Madridu znovu ztratí vedení v závěru, Kloppova poločasová poznámka se vrátí do studií rychleji, než by si Kompany přál.
Klopp nakonec neřekl nic, co by v Liverpoolu nebo Dortmundu vzbudilo víc než pokrčení ramen. Jenže od srpna nosí na saku orla. A orel mluví za celý německý fotbal, i když stojí jen před mikrofonem DAZN v poločasové pauze.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle