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Třes u psa nemusí způsobovat pouze chlad nebo strach. Někdy upozorňuje na bolest či vážnější zdravotní problém

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Dennívýzva
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To, že se váš pes třese, ihned neznamená, že je s ním něco v nepořádku. Toto jsou nejčastější příčiny, které tento stav vyvolávají.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 10:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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