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Lidé získají přehled o platu svých kolegů. Firmy musí prozradit průměrné výdělky

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Zaměstnanci pravděpodobně brzy získají právo zjistit průměrné platy lidí na stejné pozici. Novela zákoníku práce by měla začít platit od roku 2028.
Kolik bere kolega? To by mělo přestat být tajemstvím, Ilustrační

Kolik bere kolega? To by mělo přestat být tajemstvím, Ilustrační

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 11:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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