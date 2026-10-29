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Krvavé šmouhy, řvoucí kostlivec i umrlci. Sousedé proměnili chodbu domu v děsivou atrakci

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Dveře bytů zašpiněné krvavými šmouhami a škrábanci, na zemi ležící mrtvola ve vaku městské márnice, kostlivec s rudě svítícíma očima vydávající příšerný řev, vyskakující chlupatý pavouk i řada dalších strašidelných artefaktů. Vítejte na chodbě bytového domu v Plzni, kde mají sousedé rádi Halloween.
Krvavé šmouhy, řvoucí kostlivec i umrlci. Sousedé proměnili chodbu domu v děsivou atrakci

Krvavé šmouhy, řvoucí kostlivec i umrlci. Sousedé proměnili chodbu domu v děsivou atrakci

Zdroj: Martin Jehla, Plzeňská Jehlárenská
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 11:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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