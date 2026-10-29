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Hadamczik prohrál soud s agentem Hamalem. Právníky mu prý platil hokejový svaz

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Dennívýzva
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Tři roky se prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik soudil s agentem Jiřím Hamalem kvůli jedinému slovu. Spor v první instanci prohrál a podle zjištění deníku MF DNES mu advokáty platila svazová pokladna. Účet se měl vyšplhat na vysoké statisíce korun.
Hadamczik prohrál soud s agentem Hamalem. Právníky mu prý platil hokejový svaz

Hadamczik prohrál soud s agentem Hamalem. Právníky mu prý platil hokejový svaz

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 10:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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