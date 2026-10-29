Vladimír Polívka už 10 let opravuje dům po slavných rodičích: Dnes je celý objekt naprosto k nepoznání

Vladimír Polívka má v současnosti jasno v tom, co je pro něj nejdůležitější. Veškerý volný čas se snaží věnovat malé dceři a společné chvíle si užívají také na Moravě v domě po jeho rodičích, který už deset let postupně rekonstruuje.
Herec Vladimír Polívka prožívá období, kdy se jeho priority výrazně proměnily. Vedle herecké práce je pro něj nejdůležitější rodina a především malá dcera Rozálie Charlotte, které se snaží věnovat co nejvíce času. Když zrovna nemusí být v Praze kvůli pracovním povinnostem, rád se vrací na Moravu do Olšan, kde má dům spojený se svým dětstvím. Na In-Lifestyle nás zaujalo, že tam už řadu let postupně zvelebuje rodinné dědictví, které se rozhodl zachránit a přizpůsobit současnému životu.
Dům v Olšanech má pro Polívku zvláštní význam
Vladimír Polívka žije s partnerkou Magdou v Praze, moravský dům v Olšanech u Rousínova je pro něj ale mnohem víc než jen víkendovým útočištěm. Vyrůstal tam a část života v něm strávil společně s rodiči, Bolkem Polívkou a Chantal Poullain. K rodinnému stavení má proto silný citový vztah a nechce, aby postupně chátralo. Místo velké přestavby se pustil do postupné rekonstrukce, při níž se snaží zachovat kouzlo starého domu a zároveň mu dodat potřebný komfort. Na Instagramu se také pochlubil, jak pokračuje rekonstrukce.
Dům tak postupně mění podle svých představ a jednotlivé úpravy bere jako osobní záležitost. Morava mu navíc nabízí klidnější prostředí než rušná Praha a možnost trávit čas s rodinou mimo pracovní shon. Kdykoli mu to povinnosti dovolí, rád se sem vrací. Jednou z nejvýraznějších proměn prošla kuchyň, kterou Polívka nedávno kompletně zrekonstruoval. Při jejím zařizování myslel nejen na vzhled, ale především na to, aby byla praktická a dobře sloužila všem, kdo se v domě scházejí. Nejde totiž o prostor, který by měl zůstat jen na okrasu.
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„Kuchyň, to je srdce domu. Je tam neustále živo. U nás v kuchyni se lidi setkávají, povídají, klevetí, řeší se, jak a co bude chutnat, co se bude jíst,“ popsal. Přál si proto, aby byla elegantní, funkční a zároveň krásná. Kuchyni zvolil v bílé barvě, se kterou kontrastuje pracovní deska v imitaci ořechu. Vestavěné spotřebiče jsou v černé barvě a úchyty ladí s pracovní deskou. Nechybí tu nic, co je potřeba pro pohodlné vaření, a místo se našlo i pro vestavěnou vinotéku. Stylová kuchyně tak dobře zapadla do charakteru venkovského domu, kde nechybí obloukové průchody, a dům tak dostal nádech interiéru, který bychom našli v jižní Francii.
Kvůli dceři zpomalil a chce být u každého důležitého okamžiku
Ještě větší změnu než rekonstrukce domu však do hercova života přineslo narození dcery Rozálie Charlotte, kterou má s partnerkou Magdou. Polívka se netají tím, že si ho holčička naprosto získala. Kvůli rodině dokonce omezil pracovní nabídky a v létě si po letech dopřál delší volno, aby mohl být s nejbližšími. „Já jsem se v životě nezamiloval takhle, tak jsem takový rozechvělý. A je s ní sranda. Je hodně energická,“ svěřil se pro Aplausin o vztahu k dceři. Zároveň vysvětlil, že si uvědomuje, jak rychle první měsíce s dítětem ubíhají, a nechce o ně přijít kvůli práci.
To však neznamená, že by Vladimír Polívka odmítal všechny nabídky. V září vstoupila do kin nová komedie Dokonalý den, kde si Polívka střihnul hlavní roli. Televizní diváci se pak na oblíbeného herce mohou těšit o víkendu, kdy jej uvidí v komedii Sladký život, kde si zahrál hokejového mistra světa světa Rosťu Berana. Vedle filmování se dál věnuje divadlu, které je důležitou součástí jeho kariéry. V Divadle Metro například hraje v inscenaci Unikát, pro kterou napsal také scénář. Na jevišti se objevuje rovněž v Divadle Bolka Polívky, kde účinkuje ve hře Anděl v lihu. Práce tak má stále dost, jen si podle svých slov více hlídá, kolik času jí věnuje. Chce totiž, aby mu vedle herectví zbyl prostor i na partnerku a malou Rozálii.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Vladimír Polívka už 10 let opravuje dům po slavných rodičích: „Kuchyň, to je srdce domu,“ pochvaluje si byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.