Ulice: Adrianu vyděsí Prokopův návrh ohledně Klárky. Má za to, že postupuje ve všem správně

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
V seriálu Ulice se dál řeší Adriana a Klárka, a to, jak malá dívka přijala, nebo spíše nepřijala informace o svém biologickém otci. Adriana považuje všechna svoje rozhodnutí za správná. Prokop to ale vidí jinak a jeho řešení situace ji šokuje.
Adriana (Sandra Nováková) kolem Klárky (Stella Polášková) našlapuje doslova po špičkách a vše, co jí vidí na očích, jí chce splnit, jen aby se cítila lépe. Dokonce jí i na její žádost založila vlastní e-mailovou adresu, aby mohla napsat svému biologickému otci, který ale dal před časem jasně najevo, že o žádný kontakt už nestojí. Nejprve jí měsíce a roky lhala, pak se stále chystala říct pravdu, a když už to konečně udělala, dál v ní živí představu, že se mezi ní a Rafaelem může něco změnit.
Rozstříhala kostým
Když ale Klárce Rafael stále neodepisuje, propadá se do čím dál většího smutku, vzteká se a uzavírá se do sebe. Dokonce se rozhodne svůj vztek a frustraci přesměrovat na kostým, který jí koupil děda Vlasta (Rudolf Hrušínský ml.) a ve kterém měla jít druhý den na halloweenskou party. Adriana totiž kostým koaly našla u ní v pokoji rozstříhaný na malé kousky.
Musíš to řešit jinak
Když se s tím svěří Prokopovi (Ondřej Studénka), ten má jasno. Je potřeba to řešit. Jeho návrh na pomoc psychologa ale Adrianu šokuje. Tohle nečekala a považuje to za naprosto zbytečné. Práce psychologů je jistě potřebná a pomáhá, ale ona má za to, že to s Klárkou jde dobře a dobře to i zvládá. Nevidí nejmenší problém ve svých krocích a rozhodnutích – ty jsou podle ní správné. A to přitom před pár hodinami přemýšlela, že by odpověď pro Klárku napsal sám Prokop. Ten to razantně odmítl.
Podle ní to přes odbornou pomoc Prokop chce řešit jen kvůli tomu, že je pedagog. Prokop si to ale nemyslí, dál se s ní o tom už nedohaduje. Dosud totiž nedala ani na jeho jedinou radu…
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Seriál Ulice).