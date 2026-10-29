Verstappen navrhuje znakovou řeč. Red Bull má problém, který nikdo jiný v F1 nemá

Verstappen navrhuje znakovou řeč. Red Bull má problém, který nikdo jiný v F1 nemáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Verstappen navrhuje znakovou řeč. Red Bull má problém, který nikdo jiný v F1 nemáZdroj: Oracle Red Bull Racing
Článek byl publikován 29.10.2026 11:17
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