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Výsledky FP3 VC Španělska: Oprava bariéry trvala více než 30 minut

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Na okruhu Madring proběhl poslední volný trénink před kvalifikací, ve které se očekává několik červených vlajek. Do soboty vstupují v pozici jednoznačných favoritů Mercedesy. Závěrečný trénink musel být prodloužen kvůli velmi dlouhé červené vlajce po nehodě Lewise Hamiltona.
Výsledky FP3 VC Španělska: Oprava bariéry trvala více než 30 minut

Výsledky FP3 VC Španělska: Oprava bariéry trvala více než 30 minut

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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