Výsledky FP3 VC Španělska: Oprava bariéry trvala více než 30 minutPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Výsledky FP3 VC Španělska: Oprava bariéry trvala více než 30 minut
Páteční program v Madridu poskytl týmům a jezdcům první relevantní údaje o tom, jak se budou monoposty na...
Na Madringu se bude rozhodovat o šampionovi F3 a před víkendem mnohé hovořilo ve prospěch Brita Freddieho...
Historicky první kvalifikační session na Madringu na kraji Madridu byla třikrát přerušena a nesčetněkrát...
Max Verstappen se po prvním dni programu v Madridu prezentoval jako purista poté, co přiznal, že ho nová...
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