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Kvalifikace VC Španělska: Lando Norris dobyl Madring!

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První kvalifikaci na okruhu Madring ve Španělsku ovládl Lando Norris před Andreou Kimim Antonellim a třetí skončil Max Verstappen. Překvapivě nebyly během kvalifikace ani jednou vyvěšeny červené vlajky a vše proběhlo v poklidu.
VC Španělska_2026_Norris

VC Španělska_2026_Norris

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