Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Socha Jana Nepomuckého je zpět na svém místě. Historická památka prošla obnovou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Více než sto let stará socha svatého Jana Nepomuckého, která stojí nedaleko řeky Lužnice v Plané nad Lužnicí, má za sebou odborné restaurování. Po několika týdnech v ateliéru se vrátila na své původní místo. Podívejte se, jakou změnou prošla.
Socha Jana Nepomuckého je zpět na svém místě. Historická památka prošla obnovou

Socha Jana Nepomuckého je zpět na svém místě. Historická památka prošla obnovou

Zdroj: Planá nad Lužnicí
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 10:01

Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Knihobudky i povrch cyklostezky. Budějce podpoří z participativního rozpočtu osm projektů
Knihobudky i povrch cyklostezky. Budějce podpoří z participativního rozpočtu osm projektů
Žák nám vyhrožoval, říká ředitel budějovické školy. Zasahovala i policie
Žák nám vyhrožoval, říká ředitel budějovické školy. Zasahovala i policie

Policejní zásah a obavy o bezpečí studentů. Zdravotní škola v Českých Budějovicích přijímá mimořádná...

Most, který zmizel v Lipně. Srdce Vltavy ukrývá příběh starý 250 let
Most, který zmizel v Lipně. Srdce Vltavy ukrývá příběh starý 250 let

Z Lipna již vystupuje nejen Srdce Vltavy, ale i pozůstatky starého mostu u Pihlova. Jeho příběh se začal...

Pět náměstků pro nové vedení Budějovic. Opozici tvoří Naše Česko a ODS
Pět náměstků pro nové vedení Budějovic. Opozici tvoří Naše Česko a ODS

České Budějovice budou mít nové vedení složené ze čtyř politických uskupení. V čele města by měl stanout...

Dramatická nehoda u Ševětína. Havarovaná auta zachvátil požár
Dramatická nehoda u Ševětína. Havarovaná auta zachvátil požár

U Ševětína se střetla dvě osobní auta, která po nárazu začala hořet. Obě vozidla požár zcela zachvátil,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.