DRBNA HISTORIČKA: Rohový dům v Krajinské pamatuje ráj dětí, železářství i Melantrich

Na snímku je zachycen průhled z Krajinské do Hroznové směrem k ulici U Černé věže v čase po roce 1928, kdy rohový dům koupila od Rudolfa Knappa Záložna čsl. legionářů. Cyklista veze na kole poměrně velký náklad, dohlíží strážník, možná se blíží tramvaj, na níž upozorňuje cedule: POZOR, pouliční doprava.
Dům na rohu ulic Krajinské a Hroznové byl postaven v roce 1850 v pozdně empírovém stylu za majitele Kajetána Kaila. Původní objekt se uváděl jako dům U Tří stromů. Toto domovní znamení se časem zapomnělo, přičemž se už asi nezjistí, o jaké tři stromy šlo. Postupně byli majiteli domu rodiny Kailů a Knappů.
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Ze zápisu ze dne 25. července 1982 MěNV pro opravu bloku domů náměstí Krajinská, Hroznová jde o památkový dům I. kategorie jako příklad pozdně empírové přestavby původně středověkého jádra domu.
V roce 1867, kdy se bourala Pražská brána, měl Kajetán Kail dobrý nápad přistavět na nárožním arkýři věž a do ní umístit hodiny z Pražské brány, ale nedotáhl to do konce. Roku 1900 koupil Jakub Svoboda (druhá část domu v Hroznové) obchod železářský od firmy Kail a Knapp. Skladiště měl v solnici na Piaristickém náměstí. Od 1. listopadu 1949 převzal železářství podnik Technomat.
Někdejší okresní konzervátor Karel Kakuška často zdůrazňoval, že za jeho mládí byl v podloubí ráj dětí (vpravo do Krajinské). Léta tam měl Čeněk Rybička obchod zbožím módním, galanterním, krátkým a hračkářským.
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Po legionářské záložně si v domě zařídil pražský Melantrich, nakladatelství a vydavatelství, filiálku. Nápis MELANTRICH se obnovil po válce v roce 1945, ale v roce 1948 se do domu přestěhovala z náměstí redakce Svobodného slova a krajský a okresní sekretariát Čsl. strany socialistické. Svobodné slovo jako noviny vycházelo nadále po celý socialismus. Ve skříňce bylo každý den čerstvé číslo.
Jak se blížil rok 1989, psalo Svobodné slovo tak, že u skříňky stávaly hloučky lidí. Redakce tam instalovala reproduktor a poslouchal se projev generálního tajemníka ÚV KSČ Milouše Jakeše, který na schůzi stranických funkcionářů v Červeném Hrádku u Plzně uvedl mimo jiné, že bez jejich podpory je kůl v plotě.
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V podloubí a v Hroznové měl Český fond výtvarného umění obchod s názvem DÍLO. Volná prohlídka obrazů a plastik, poradil vedoucí obchodu pan Bílý. Roku 1988 se prodejna DÍLO přestěhovala na náměstí do Domu umění a část do Lannovky na roh Jeronýmovy. Ve volném prostoru se zařídil obchod ABC Mladý technik. Ve výkladní skříni byly vystaveny „vláčky“ a dokonce občas jezdily. Po letech se tak vrátil „ráj dětí“, i když zákazníky byli i dospělí.
ABC Mladý technik se zde neudržel, objevil se potom v Lannovce a také se tam neudržel. V tom čase se nějak z mašinek přešlo na autodráhy. Podnik Technomat, závod 02, obchod a ředitelství, se po roce 1990 přejmenoval na Techmat a odstěhoval se na Vrbenskou.
Po roce 1990, kdy se odstěhoval Technomat a odstranily se komerční portály obchodu, objevil se pod nimi letopočet 1890. Stál tam předtím patrový gotický dům s podloubím a polovalbovou střechou krytou šindelem, který nechala majitelka Ludmila Knappová zbořit (radní souhlasili), prodloužit Kailův dům a sjednotit fasádu. Bylo to přibližně v místech, kde je na snímku firma Svoboda. Gotický špalíček měl dvě čelní arkády loubí. (V Kněžské býval také špalíček, jen neměl podloubí.)